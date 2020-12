St. Ludgerus-Haus Wesel : Ein kleines Wunder

„Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her“: Sabine Ulke leitet das St. Ludgerus-Haus in Wesel. Foto: Henning Rasche

Wesel Im Herbst ging das Corona-Virus durch das St. Ludgerus-Haus in Wesel. Nun wurde die Quarantäne aufgehoben. Eine Weihnachtsgeschichte.

Die Tür geht nicht auf. Die FFP2-Maske sitzt makellos auf der Nase und die Hände sind frisch desinfiziert. Kurz war es schwer, sich für einen der vielen freien Parkplätze zu entscheiden, aber auch das ist gelungen. Nun stehe ich an der Friedenstraße 87, dem St. Ludgerus-Haus. Zwei kleine Tannen neben dem Eingang und ein wenig Tannengrün am Vordach erinnern entfernt an Weihnachten. Aber, wie gesagt, die Tür geht nicht auf.

Hinter der Scheibe erkenne ich eine blonde Frau, beiger Cordblazer, dunkle Jeans, Schal, Brille. Sie sieht mich an wie eine Lehrerin den Schüler, dessen Hausaufgaben vom Hund gefressen wurden. „Wir sind eine geschlossene Einrichtung“, sagt sie mit dem Hauch eines Vorwurfs in der Stimme. Einfach irgendwo hineinspazieren zu wollen, ist nach zehn Monaten Pandemie womöglich dann tatsächlich etwas naiv.

Info Caritas sucht weiter Helfer Interesse Pflegekräfte, die den Beruf einmal erlernt haben, aber vor einiger Zeit ausgestiegen sind oder in Teilzeit arbeiten, und zurück in den Beruf wollen, sucht der Caritasverband Wesel-Dinslaken weiterhin, wie Direktor Michael van Meerbeck betont. Kontakt Sie sollen sich bei Sabine Ulke unter der Telefonnummer 0281 2062050 melden.

Die Frau im Cordblazer heißt Sabine Ulke, und sie kann so intensiv lächeln, dass man es auch hinter der stabilen FFP2-Maske erkennt. Dass sie nach den vergangenen Wochen überhaupt die Kraft dazu findet, hängt auch damit zusammen, dass sich hinter der verschlossenen Glasscheibe ein kleines Weihnachtswunder ereignet hat. Aber was heißt schon klein, in diesen Tagen.

Es ist Mittwoch, der 4. November. Karl-Josef Laumann steht in Düsseldorf vor Mikrofonen und erklärt, wie er im „Lockdown light“ die hohen Infektionszahlen zu senken gedenkt. Antigen-Schnelltests sollen dabei helfen. Sie sind nicht ganz unumstritten, zeigen aber innerhalb von 15 bis 30 Minuten an, ob der Getestete infektiös ist. Ein negativer Test bedeutet nicht, dass man nicht mit dem Coronavirus infiziert ist, ein positiver Test hingegen ist ein starkes Indiz dafür.

Laumann sagt, dass die Schnelltests gerade in Krankenhäusern und Seniorenheimen helfen könnten, Schlimmeres zu verhindern. Ab dem 9. November sollen sie dort eingesetzt werden können, sagt der NRW-Gesundheitsminister. Wie die Einrichtungen an Tausende Tests kommen sollen, sagt er nicht.

Der Caritasverband Wesel-Dinslaken reagiert schnell. Die Mitarbeiter gehören zu den ersten, die die Antigen-Test bestellen, und zu den ersten, die sie nutzen. Das St. Ludgerus-Haus beginnt wenige Tage nach dem 9. November damit, die Bewohner zu testen. Sabine Ulke, die Frau hinter der Glasscheibe, leitet die Einrichtung. Zu Beginn der Testphase hat sie Urlaub.

Zu sagen, mit den Tests habe die Katastrophe begonnen, wäre nicht richtig. Die Tests haben sie bloß sichtbar gemacht. „Covid hat seinen Lauf durchs Haus genommen“, sagt Ulke. Und wie.

Von den 80 Bewohnern im St. Ludgerus-Haus werden sich im Laufe der Wochen 25 mit dem Coronavirus infizieren. Drei von ihnen werden mit Covid-19 sterben. Von den 90 Mitarbeitern infizieren sich 30. Ein Drittel der Belegschaft. Die Katastrophe steht vor der Tür.

Caritasdirektor Michael van Meerbeck versucht sie abzuwenden. Über Facebook sucht er freiwillige Pflegekräfte mit Zeit. Solche, die den Beruf mal erlernt haben, aber gerade, aus welchen Gründen auch immer, ihn nicht ausüben. Ohne diese freiwilligen Pflegekräfte weiß der Caritasverband nicht, wie er die Betreuung im St. Ludgerus-Haus aufrechterhalten soll.

Aber dann geschieht das, was Michael van Meerbeck ein kleines Wunder nennt. Auf seinen Aufruf melden sich mehr als 20 Freiwillige, die ihre Arbeit anbieten. Sie werden auf den ganzen Caritasverband verteilt. Im St. Ludgerus-Haus sollen sechs von ihnen eingestellt werden, am Ende werden es drei, auch weil eine der Freiwilligen sich kurz vor ihrem Dienstantritt selbst mit dem Virus infiziert.

Dass es in Deutschland an allen Ecken und Enden an Pflegekräften mangelt, war auch schon vor dieser Pandemie bekannt. Nun aber ist das Virus eine Prüfung für das Gesundheitssystem und vor allem für die Menschen, die darin beschäftigt sind. Sabine Ulke sagt, viele Pfleger hängen ihren Beruf an den Nagel wegen körperlicher und seelischer Belastungen. Aber auch an den Verdienstmöglichkeiten. In der menschenleeren Cafeteria des St. Ludgerus-Hauses sagt sie: „Das Gehalt entspricht nicht der Wertschätzung, die nötig ist.“

Sabine Ulke erzählt, dass sie überrascht war, wie viele sich auf den Aufruf gemeldet haben. „Das sind Menschen, die von der inneren Motivation her helfen wollten“, sagt sie. Es ging ihnen nicht ums Geld, auch wenn sie normal bezahlt werden, aber in diesem Beruf kann es einem ja auch nicht nur ums Geld gehen. Ulke hat die Bereitschaft der Menschen zu helfen in der schwierigen Zeit beruhigt, wie sie erzählt. Es sei ein riesiger Motivationsschub für alle gewesen. „Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her“, sagt Sabine Ulke.

Während das Virus durch das Haus wandert, führt das Gesundheitsamt des Kreises immer wieder Reihentestungen durch. Immer wieder finden die Mitarbeiter neue Fälle, immer wieder muss jemand neu in Quarantäne. Es dauert bis zum 8. Dezember, einen knappen Monat nach Beginn der Tests, bis das Gesundheitsamt feststellt: Im Haus gibt es keine neuen Fälle.

Nun feiern sie im St. Ludgerus-Haus Weihnachten. Anders, so wie überall, aber immerhin. Heiligabend sind fast alle Mitarbeiter im Dienst. „Das ist total schön“, sagt Sabine Ulke. Für jeden Bewohner gibt es ein kleines Geschenk, es gibt Bratäpfel und Kartoffelsalat mit Würstchen. Ein bisschen Freude nach kräftezehrenden, belastenden Monaten. Und vielleicht klappt es auch mit ein paar Besuchen.