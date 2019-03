Tischtennis: GW Flüren steht in Frintrop unter Erfolgsdruck

Wesel/Hamminkeln Der abstiegsbedrohte Verbandsligist will dem Tabellenachten Paroli bieten. Der Landesligist Weseler TV tritt beim TV Bruckhausen an. Der TV Mehrhoog empfängt die TTVg WRW Kleve.

In der Landesliga steht der Weseler TV vor einer unbequemen Aufgabe. Der Tabellensiebte tritt am Samstag, 18.30 Uhr, beim Vorletzten TV Bruckhausen an. „Das könnte knifflig werden. Bruckhausen braucht ja dringend Punkte, um den direkten Abstieg zu verhindern“, sagt WTV-Teamsprecher Gordon Thiel. Der WTV ist in Sachen Klassenerhalt auch noch nicht aus dem Schneider. Drei oder vier Zähler muss er noch einsammeln, um die Teilnahme an der Abstiegsrelegation zu verhindern. „Das werden wir schaffen, am besten möglichst schnell“, so Thiel. Stefan Rademacher kehrt ins WTV-Aufgebot zurück. Da diesmal Spitzenspieler Ralph Benning fehlt, steht Marvin Schmidt wieder als Ersatz parat.