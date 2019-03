Fußball : GW Lankern hofft auf den Befreiungsschlag

Der Lankerner Trainer Markus Rambach (rechts) verdeutlicht, dass nun die wichtigen Spiele für seine Mannschaft anstehen. Foto: FFS FUNKE Foto Services/Gerd Hermann

Wesel/Hamminkeln Der A-Ligist tritt im Abstiegsduell bei GW Vardingholt an. Nach dem 0:1 gegen den Spitzenreiter DJK TuS Stenern steht der VfR Mehrhoog bei Fortuna Millingen unter Zugzwang. BW Wertherbruch und der SV Bislich spielen auswärts.

Von Felix Paus

Fußball-A-Ligist VfR Mehrhoog hat sein Auswärtsspiel beim Spitzenreiter DJK TuS Stenern mit 0:1 (0:1) verloren und eine Überraschung verpasst. Der Aufsteiger ist nach der Niederlage weiter Tabellenvorletzter. „Der Sieg für Stenern war verdient. Mit ein bisschen Glück hätten wir aber einen Punkt mitnehmen können“, sagte VfR-Coach Frank Terhorst. Die Gäste standen in der Defensive über weite Strecken sicher und ließen nur wenige Möglichkeiten des Gastgebers zu. „Alles kann man gegen diesen Gegner eben nicht verteidigen“, so Terhorst. Den Gegentreffer kassierte der VfR in der 31. Minute.

Im Heimspiel gegen den Tabellenvierten Fortuna Millingen am Sonntag, 15 Uhr, stehen die Mehrhooger weiter unter Zugzwang. „Gegen die Konkurrenten im Abstiegskampf haben wir es zuletzt versäumt, zu punkten. Wenn wir jetzt nichts holen, wird es langsam düster“, sagt Terhorst, der weiter auf den Rot-gesperrten Simon Bauhaus verzichten muss. Die Einsätze der angeschlagenen Robin Sperling, Frederik Sent und Michael Tober sind fraglich.

BW Wertherbruch ist beim formstarken SV Rees zu Gast. Nach drei sieglosen Spielen will der Aufsteiger wieder dreifach punkten. „Wenn wir Kleinigkeiten verbessern und eine gute Tagesform haben, werden wir auch gewinnen“, sagt BWW-Coach Rene Olejniczak. Auch wenn die Punkteausbeute in diesem Jahr bisher durchwachsen ist, so waren die Leistungen der Wertherbrucher zuletzt nicht schlecht. Der Trainer hat in der Offensive nun aber wieder mehr Optionen. Torjäger Domenik Schweers ist nach überstandener Steißbeinverletzung zurück und wird wohl erstmals wieder von Beginn an auflaufen. „Das freut mich natürlich sehr. Er ist ein wichtiger Spieler für uns“, sagt Olejniczak. Auch Mathias Schlebusch ist nach abgesessener Gelb-Sperre zurück. Der Einsatz des beruflich eingespannten Nico Hochstrat ist noch ungewiss.

Der SV Bislich gastiert am Sonntag, 15.30 Uhr, beim FC Bocholt II. Sven Scholten, Co-Trainer des SVB, erwartet ein schweres Spiel gegen den Tabellendritten, der sich noch Hoffnungen auf Relegationsplatz zwei macht. „Der Gegner hat große Qualität. Vor allem die Offensivabteilung ist sehr gefährlich“, sagt Scholten, dessen Team nach dem 1:11 beim SV Spellen noch etwas gutzumachen hat. Sofern die unter der Woche erkrankten Akteure rechtzeitig wieder genesen, steht Sven Scholten das gesamte Personal zur Verfügung.

GW Lankern steht vor einem weiteren Abstiegsduell. Die Mannschaft von Markus Rambach muss am Sonntag, 15 Uhr, beim ebenfalls abstiegsbedrohten Verfolger GW Vardingholt ran. Mit einem Erfolg können die Lankerner einen wichtigen Schritt aus dem Tabellenkeller machen. „Wir haben jetzt entscheidende Duelle vor der Brust. Gegen Vardingholt sollten wir auf keinen Fall verlieren“, sagt der GWL-Coach, der weiter auf seinen am Sprunggelenk verletzten Kapitän Benedikt Klump verzichten muss.