Rudern : Christian Heikapell-Zorn holt sich den Titel

Wesel Bei der Weseler Stadtmeisterschaft im Indoor-Rudern setzt sich der 14-Jährige durch. Auf Platz zwei landet Horst Broß. Dritter wird Luis Jung.

42 Teilnehmer waren bei den 2. Weseler Stadtmeisterschaften im Ergometerrudern am Bootshaus der Ruder- und Tennisgesellschaft (RTGW) am Start. Das Besondere: Es gewinnt nicht zwangsläufig der schnellste Teilnehmer, sondern jede geruderte Zeit wird ins Verhältnis gesetzt, zum jeweiligen Weltrekord in der entsprechenden Alters-, Gewichts- und Geschlechtsklasse. So ist es möglich, alle Teilnehmer in einer Gesamtwertung fair miteinander zu vergleichen.