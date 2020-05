Aufatmen beim Betreiber : Tennisschule Berndsen öffnet ihre Pforten

Wesel Auf den Neustart nach der langen Corona-Zwangspause haben sich Gründer Alexander Berndsen und seine Kollegen sehr gut vorbereitet. Zunächst wird in Kleinstgruppen trainiert. Die Mindestabstände sollen eingehalten werden.

Untätig waren Berndsen und seine Kollegen aber auch in dem Zeitraum nicht, in dem sie nicht zum Schläger greifen konnten. „Wir haben an einem Konzept gearbeitet, wie es nach der Pause weitergehen kann. Außerdem haben wir in Absprache mit den Vereinen eine Aktion gestartet, bei der Tennis-Artikel mit einem Nachlass von 40 Prozent erworben werden konnten“, so Berndsen. Auch in sportlicher Hinsicht gab‘s ein Angebot – und zwar in Form einer Challenge, die über Instagram lief. Dort stellte Marvin Kalberg jeden Tag eine Aufgabe, die oft tennisspezifisch, aber auch schon mal Treppenläufe oder Jogging-Einheiten beinhaltete. „Das kam vor allem bei unseren jugendlichen Schülern sehr gut an“, sagt Berndsen. Dass dies kein Ersatz für das Training auf dem Platz ist, weiß Alexander Berndsen. „Vier Wochen der Wintersaison sind schließlich weg. Aber wir wollen diese Stunden möglichst nachholen, planen Tennis-Camps in den Sommerferien sowohl für Kinder und Jugendliche als auch für Erwachsene.“ Ihn freut es sehr, dass es in der tennis-freien Zeit „nicht eine negative Stimme von Eltern wegen ausgefallener Stunden“ gegeben habe. „Ganz im Gegenteil: wir haben viel Zuspruch erhalten. Das hat uns positiv überrascht“, sagt Berndsen, der die Tennisschule im Jahr 1995 gründete. 1998 stieß sein Bruder Oliver hinzu. Und auch Marvin Kalberg ist nun schon seit 20 Jahren mit von der Partie. Alle drei sind staatlich geprüfte Tennis-Lehrer sowie Inhaber der C- und B-Lizenz.