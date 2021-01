Fußball : Sascha Ströter fühlt sich wohl beim Büdericher SV

Wesel Obwohl es oft Angebote höherklassiger Vereine gibt, möchte der Stürmer den B-Ligisten nicht verlassen. Das freut Trainer Rocco Steinert.

In 188 Einsätzen für den BSV hatten die gegnerischen Torhüter 137-mal das Nachsehen. Auch in dieser Saison überzeugte er bereits mit acht Treffern bei gleicher Anzahl an Spielen. „Teilweise weiß ich einfach wo der Ball hinfällt“, sagt er. Umso glücklicher ist Trainer Rocco Steinert, dass er Ströter in seinem Team hat. „Sascha ist für uns eigentlich unersetzlich. Er ist nicht nur ein bulliger Stürmer, sondern auch technisch versiert, kopfballstark und mannschaftsdienlich.“ Außerdem sei er sehr variabel. „Man kann ihn auch ins Tor stellen, auch wenn das bei seiner Offensivqualität nicht besonders klug wäre“, so Steinert.