Interview : „Wir brauchen im Fußball mehr Vorbilder“

Niederrhein Der 62-Jährige gehört dem neuen Lehrstab Konfliktmanagement im Fußball-Verband Niederrhein an.

Ferdinand Karos ist ein ausgeglichener Mensch. Der 62-Jährige spricht mit Bedacht, wählt seine Worte bewusst, Pauschalurteile liegen ihm fern. So scheint Karos für den neu vom Fußball-Verband Niederrhein eingerichteten Lehrstab Konfliktmanagement wie gemacht zu sein. Seit dem Jahreswechsel ist der Kranenburger, selbst jahrelang als Unparteiischer im Fußball-Kreis Kleve/Geldern aktiv, Mitglied des fünfköpfigen Teams, das physischer und verbaler Gewalt auf dem Sportplatz den Kampf ansagt.

Herr Karos, was umfasst Ihre Aufgabe als Konfliktmanager beim Fußball-Verband Niederrhein?

Inhalte Der Lehrstab wird zuvorderst bei FVN-Lehrgängen in Erscheinung treten. Auch können sich Kreise oder Vereine melden, wenn sie Hilfe benötigen, beispielsweise beim Umgang mit aggressiven Spielern, Trainern oder Betreuern.

Karos Wir leben hier noch in einer heilen Welt. Wir sehen in den Fußball-Kreisen um uns herum, dass Gewalt zunimmt. Zum Glück kommt das bei uns selten vor.

Karos Der Fußball ist, deutlich mehr als andere Sportarten, ein Spiegelbild der Gesellschaft. Daher würde ich sagen: Bei uns auf dem Land geht es sehr viel gemütlicher zu, daher ist es auch auf unseren Fußball-Plätzen ruhiger. Gewaltausbrüche sind im Kreis Kleve die Ausnahme. In den Großstädten knallt’s eben häufiger.

Ist es Fakt oder gefühlte Realität, dass in gewalttätige Auseinandersetzungen auf Sportplätzen häufig Menschen mit Migrationshintergrund verwickelt sind?

Sie sprechen das Themenfeld der psychischen Gewalt an. Wie groß ist das Problem?

Karos Vermutlich größer, als wir glauben. Beleidigungen gegen Schiedsrichter sind alltäglich geworden, gerade von Zuschauern. Als ich noch Schiedsrichter war, habe ich bei Äußerungen von der Seitenlinie nie hingehört. Ich habe die Meinung vertreten: Wer am lautesten schreit, hat am wenigsten Ahnung. Aber nicht jeder Schiedsrichter kann damit gut umgehen. Das ist auch der Grund dafür, dass regelmäßig junge Schiris nach wenigen Begegnungen wieder aufhören.

Karos Wir müssen unbedingt das Bewusstsein aller Beteiligten schärfen. Dafür ist es wichtig, dass wir mit unseren Schulungen mehr Menschen erreichen. In den Lehrgängen machen wir Trainer und Spieler darauf aufmerksam, welche Folgen Gewalt haben kann und wie man seine Impulse unter Kontrolle bringen kann. Dieses Bewusstsein ist auf allen Ebenen wichtig: in der Bundesliga, der Kreisliga C und im Jugendfußball.