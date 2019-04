Volleyball : BW Dingden beendet eine „geniale Saison“

Hamminkeln Der Zweitligist verliert zum Abschluss beim SCU Emlichheim mit 2:3 und landet auf dem siebten Platz. Für Trainer Olaf Betting ist es das letzte Spiel auf der Bank der Blau-Weißen. „Es war schön, aber es reicht jetzt“, sagt er.

Die Revanche ist nicht gelungen. Nach dem 0:3 im Hinspiel kassierte BW Dingden in der Zweiten Volleyball-Bundesliga der Damen zum Saisonabschluss beim vom ehemaligen BWD-Coach Pascall Reiß trainierten SCU Emlichheim eine 2:3 (21:25, 25:17, 27:25, 18:25, 13:15)-Niederlage. Die Mannschaft beendete die Saison in der zweithöchsten Klasse damit auf dem siebten Platz. Bis zum 28. April pausiert das Team jetzt. Dann wird mit dem neuen Trainer Marinus Wouterse die Vorbereitung auf die neue Saison besprochen.

Nach dem gewonnenen dritten Durchgang, der BW Dingden bei einer 2:1-Satzführung definitiv einen Zähler bescherte, und den Ergebnissen der Konkurrenz war Platz sieben in der Abschlusstabelle sicher. Die Partie selbst bezeichnete der scheidende Coach Olaf Betting auch als eher zweitrangig. „Wirklich wichtig war, allen Spielanteile als Dankeschön für diese Saison zu geben“, sagte der 53-Jährige. Schließlich sei es „einfach genial“, mit Aktiven, die fast ausschließlich aus den eigenen Reihen stammen, und drei Spielerinnen, die in der vergangenen Saison noch in der Verbandsliga aufgeschlagen hatten, eine derartige Platzierung zu erreichen. Zudem war der Kader des Zweitligisten durch den beinahe kompletten Ausfall von Lena Priebs (Kreuzbandriss) mit nur elf Spielerinnen auch sehr dünn besetzt.