Volleyball: BW Dingden überrascht beim Meister

Hamminkeln Der Zweitligist unterliegt vor mehr als 1000 Zuschauern beim Spitzenreiter Skurios Volley Borken zwar mit 2:3. Doch durch den einen Zähler hat die Mannschaft das Erreichen des Klassenerhalts nun in eigener Hand.

Von einem „gefühlten Sieg“ zu sprechen, soweit wollte Olaf Betting dann doch nicht gehen. Nach 95 gespielten Minuten explodierten allerdings die Gefühle beim Trainer und den Spielerinnen des Volleyball-Zweitligisten BW Dingden förmlich. Gerade hatte das abstiegsbedrohte Team beim feststehenden Meister Skurios Volleys Borken den 2:2-Satzausgleich hergestellt und sich damit einen Punkt gesichert. „Und der ist Gold wert“, sagte der 53-Jährige. Letztlich zogen die Blau-Weißen im Nachbarschaftsduell vor der neuen Rekordkulisse von 1116 Zuschauern in Borken mit 2:3 (17:25, 25:19, 18:25, 25:23, 12:15) den Kürzeren.

Es war für den Titelträger das erste Heimspiel nach der feststehenden Meisterschaft. Die Zuschauerzahl zeigte bei den Dingdenerinnen im ersten Satz schon Wirkung. „Da waren wir sehr nervös“, so Betting. Doch dies legte sich spätestens im zweiten Durchgang, die Kontrahenten bewegten sich jetzt auf Augenhöhe. BW Dingden gelang der Satzausgleich, um anschließend allerdings wieder mit 1:2 in Rückstand zu geraten.

Im vierten Satz sah es lange nach einer eher klaren Angelegenheit für Borken aus. Mit 18:14 lag der Gastgeber vorn. „Dass wir da wieder zurückgekommen sind, das war schon klasse“, lobte Olaf Betting. Dabei bewiesen die Blau-Weißen nicht nur Comeback-Qualitäten, sondern drehten den Durchgang noch komplett. Damit stand Borken am Rande der ersten Saison-Niederlage. In zuvor vier Begegnungen hatte sich der Meister nach einem 2:2-Satzausgleich noch jeweils mit 3:2 behaupten können.

Und das gelang auch diesmal. „Durch die eine Unterschiedsspielerin war für uns nicht mehr drin“, sagte Betting. Damit war Anika Brinkmann gemeint, die der Dingdener Coach in den höchsten Tönen lobte. „Sie hat uns fast alleine geschlagen.“ Die Gäste gingen großes Risiko bei den eigenen Aufschlägen, um Brinkmann erst gar nicht zu ihren Angriffsschlägen kommen zu lassen. Dies führte aber auch zu zahlreichen Aufschlagfehlern.

Doch letztlich sorgte dieser eine Zähler für eine riesige Erleichterung bei BW Dingden. „Das war allerdings kein schönes Spiel, sondern ein spannendes, das von seinen Emotionen gelebt hat“, sagte Betting. Und diese waren nach der Überraschung ausgesprochen positiver Natur bei den Verantwortlichen und auch bei den Spielerinnen. Es sei zudem absolut fantastisch gewesen, „vor so einer Kulisse zu spielen und dann auch nicht zu versagen“.

Nun haben die Dingdenerinnen den Klassenerhalt definitiv in eigener Hand. Ein 3:0 oder 3:1 im Heimspiel am 6. April (19.30 Uhr) gegen den BBSC Berlin, dann „ist das Thema endgütig durch“, so Betting.