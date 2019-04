Volleyball : BW Dingden trifft am Samstag auf Ex-Trainer Pascall Reiß

Hamminkeln Der Zweitligist ist beim SCU Emlichheim zu Gast und beendet dort die lange Saison. Das Hinspiel verlor BWD damals mit 0:3.

Im letzten Saisonspiel geht es Samstag, 19.30 Uhr, zum SCU Emlichheim und damit zu dem Coach, der für die von Betting erwähnten „Voraussetzungen“ mitverantwortlich zeichnete. Denn durch den kurzfristigen Wechsel von Pascall Reiß nach Emlichheim – trotz Zusage in Dingden – standen die Blau-Weißen im Sommer kurzfristig ohne Trainer da. Michael Kindermann, Inhaber der für die Zweite Bundesliga notwendigen Lizenz, und Olaf Betting, der im Frühjahr eigentlich seinen Ausstand gegeben hatte, sprangen ein. Zudem mussten mit Louisa Baumeister, Lara Kruse und Karina Hegering drei damals 16-Jährige von der Verbandsliga an das Niveau der zweithöchsten Klasse herangeführt werden. Der Ausfall von Lena Priebs (Kreuzbandriss) fast während der kompletten Spielzeit gesellte sich außerdem zu den „Voraussetzungen“.

Doch diese haben die Dingdenerinnen letztlich gemeistert. „Meine Hochachtung vor den Spielerinnen, was sie in dieser Saison geleistet haben“, sagt Betting, der nun seinen zweiten Anlauf nimmt, um als Coach aufzuhören. Wehmut schwingt natürlich auch ein wenig mit. „Es ist aber nicht so schlimm wie im vergangenen Jahr, da war es noch emotionaler“, sagt er. Gefühlstechnisch war allerdings der vergangene Samstag auch nicht ohne. „Ich war einfach nur glückselig, dass wir drin geblieben sind und die Mission erfüllt haben“, so Betting.