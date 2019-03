Volleyball: Für BW Dingden II wird die Luft sehr dünn

Hamminkeln Der abstiegsbedrohte Oberligist kassiert eine 1:3-Niederlage beim Tabellenzweiten SC Hennen. Die Chancen auf den Klassenerhalt sind nur noch gering.

Zwei Zähler trennt die Dingdener Reservemannschaft vom drittletzten Tabellenplatz, der zur Relegation berechtigt. Allerdings muss dieser Rückstand in nur einer Partie aufgeholt werden. Der letzte Oberliga-Spieltag steigt am Wochenende 6./7. April. Die Dingdenerinnen müssen am 7. April einen 3:0- oder 3:1-Heimsieg gegen den Tabellenvierten RC Borken-Hoxfeld II einfahren – und auf Schützenhilfe hoffen. Mehr als einen Punkt dürfte der TV Gladbeck II zu Hause gegen den Sechsten VfL Ahaus nicht holen, BW Aasee II müsste beim fünftplatzierten VV Schwerte ganz leer ausgehen.