Volleyball: BW Dingden bei der Westdeutschen Meisterschaft auf Platz sieben

Hamminkeln Das U-18-Team gewinnt und verliert bei den Titelkämpfen jeweils zwei Spiele. Der U-14-Mannschaft gelingt die Qualifikation für die Westdeutsche Meisterschaft.

Den Juniorinnen U 14 von BW Dingden stehen die Westdeutschen Meisterschaften noch bevor. In der Qualifikationsrunde B sicherte sich das Team das Ticket für die Titelkämpfe, die am 6./7. April in Holzwickede stattfinden. Beim Turnier in Aachen mussten sich die Dingdenerinnen in der Auftaktpartie direkt mit dem stärksten Kontrahenten messen. In der spannenden Begegnung gegen Ausrichter PTSV Aachen gab es für BWD beim 2:0 (25:20, 25:21) ein Happy End. Gegen den TV Werne blieben technisch anspruchsvolle Aktionen zwar aus, aber kämpferisch wussten sich die Blau-Weißen zu behaupten. Mit dem 2:0 (25:17, 25:21) hatte das Team die Aufgabe erfüllt.