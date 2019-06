Sportpolitik : Die Politik zwingt Viktoria Wesel nicht zum Umzug

Wesel Die Parteien sind sich im Schul- und Sportausschuss einig, dass nichts gegen den Willen des ältesten Fußball-Clubs der Stadt unternommen wird. Die CDU bezeichnet das Vorgehen der SPD, die das dem Verein schon vor einer Woche zugesagt hat, als „Wahlkampf-Blendgranate“.

Günter Kellendonk und seine Mitstreiter verließen das Weseler Rathaus am Donnerstagabend mit einer gewissen Erleichterung. „Wir sind zufrieden“, sagte der Vorsitzende von Viktoria Wesel nach der Sitzung des Schul- und Sportausschusses. Schließlich hatte die Politik zuvor eindeutige Signale gesendet, dass der älteste Fußball-Club der Stadt nicht gegen seinen Willen dazu gezwungen werden soll, das Lippestadion zu verlassen.

Und dies, obwohl im von allen Parteien einstimmig verabschiedeten Sportentwicklungsplan eine Verlegung der Viktoria ins Auestadion empfohlen wird, wo eines von vier Fußballzentren in der Stadt entstehen soll. Die weiteren sind am Molkereiweg (PSV Wesel), auf der linken Rheinseite (SV Büderich/SV Ginderich) und im Weseler Norden (GW Flüren/SV Bislich) geplant.

Doch so unaufgeregt die Sitzung zu Ende ging, so hoch waren die Wellen teilweise zuvor beim Thema geschlagen. Günter Kellendonk, der in einer Sitzungsunterbrechung die Belange der Viktoria vortragen durfte, hatte der Stadt vorgeworfen, dass es ihr nur um die Sache und nicht um ihre Bürger geht. „Hier wurde über unsere Köpfe hinweg über die Zukunft des Vereins entschieden. Dagegen kämpfen wir“, sagte der Clubchef.