Fußball-Regionalliga der Frauen Der VfR Warbeyen beweist Comeback-Qualitäten

Den Start in die Partie verschlief der VfR Warbeyen komplett. Bereits nach einer Viertelstunde führte Leverkusen durch Tore von Selin Disli (6.) und Sonja Aha (15.) mit 2:0. „Wir waren viel zu zaghaft, lethargisch, haben nur reagiert. Leverkusen kam mit einer Wucht, mit der wir nicht klargekommen sind“, sagte Scuderi. Seine Mannschaft benötigte eine weitere Viertelstunde, um die Rückschläge zu verdauen. „Dann haben wir uns in die Partie gekämpft, mehr Zweikämpfe gewonnen und sind in unserem Spiel dreckiger geworden“, so Scuderi. Der Lohn: Jolina Opladen gelang mit zwei Toren innerhalb von fünf Minuten noch vor der Pause der Ausgleich (40., 44.).