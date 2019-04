Fußball : Irreguläres Gegentor bringt den VfR Mehrhoog um einen Sieg

Der SV Brünen (rotes Trikot) traf spät zum 1:1. Dem Treffer war allerdings ein nicht geahndetes Handspiel vorausgegangen. Foto: Gerd Hermann

Wesel/Hamminkeln Das Derby in der Kreisliga A gegen den SV Brünen endet 1:1. Der SV Bislich gewinnt gegen GW Vardingholt. GW Lankern kassiert späten Gegentreffer.

Von Felix Paus

Der VfR Mehrhoog hat einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga A erneut knapp verpasst. Der Tabellenvorletzte kam im Derby gegen den unmittelbaren Konkurreenten und Nachbarn, SV Brünen, zu einem 1:1 (0:0). Der SVB hat weiterhin drei Zähler Vorsprung. Der Ausgleich für die Brüner fiel in letzten Minute. „Das ist unglaublich bitter“, sagte VfR-Coach Frank Terhorst.

Den Glauben an den Klassenerhalt haben die Mehrhooger zwar noch nicht verloren. „Aber es wird jetzt ganz schwer. Denn unser Restprogramm hat es in sich“, sagte Terhorst. Der VfR-Trainer hatte einmal mehr ein gutes Spiel seiner Mannschaft gesehen. Am Ende stand jedoch das vierte Unentschieden im fünften Spiel. „Es ist schon ärgerlich festzustellen, dass oft viel mehr drin ist“, sagte Terhorst.

Miguel Sperling brachte die Gäste aus Mehrhoog in der 63. Minute in Führung. Nico Janzen besorgte für den SVB in der 90. Minute den Ausgleich. Dem 1:1 war jedoch ein klares Handspiel von Tim Steffen vorausgegangen. „Das Tor hätte nicht zählen dürfen. So ehrlich muss man sein“, sagte SVB-Trainer Aycin Özbek. Der Brüner Coach war enttäuscht von dem Auftritt seiner Schützlinge, die nur in der Anfangsphase zu überzeugen wussten. „Ansonsten haben wir ein schlechtes Spiel gemacht. Das war über weite Strecken einfach ideenlos“, sagte Özbek. Der unzufriedene Trainer hat für Samstag ein Sondertraining angesetzt. „Wir müssen besser spielen, um in der Klasse zu bleiben“, so Özbek.

Der SV Bislich hat mit dem 2:1 (0:1)-Heimerfolg über den direkten Konkurrenten GW Vardingholt einen Schritt aus dem Tabellenkeller gemacht. Die Bislicher überholten den Gegner in der Tabelle. „Das waren sehr wichtige Punkte. Die Mannschaft hat sich richtig reingehängt und den Sieg verdient. Wir sind jetzt in einer sehr guten Ausgangsposition“, sagte SVB-Co-Trainer Sven Scholten, dessen Team noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand hat.

Der Gastgeber geriet nach 19 Minuten zunächst mit 0:1 in Rückstand, fand in der Folge aber immer besser ins Spiel. In der 35. Minute hätte Nils Pagojus per Strafstoß ausgleichen können, scheiterte aber vom Punkt. Kai Sprenger war zuvor gefoult worden. Nach der Pause agierte der SVB druckvoller als der Gegner und kam durch Kai Sprenger zum verdienten 1:1 (56.). Lukas Köhne schloss etwas später einen Konter zum 2:1 ab (76.). „Der Sieg war verdient, weil wir in der zweiten Halbzeit klar besser waren“, sagte Scholten. Die Bislicher empfangen am Montag um 15 Uhr den Tabellensiebten Westfalia Anholt. „Da können wir nachlegen. Das ist eine ganz entscheidende Woche für uns“, so der SVB-Co-Trainer.

GW Lankern hat einen Punktgewinn bei TuB Mussum nur knapp verpasst. Die Lankerner kassierten eine 1:2 (0:1)-Niederlage, obwohl sie lange Zeit mit 1:0 geführt hatten. Torjäger Sebastian Klein-Schmeink hatte die Mannschaft in Front gebracht (38.). Mussum wendete durch zwei Treffer in der Schlussphase (86./90.) noch das Blatt. „Wir müssen nach dem Ausgleich wenigstens den Punkt mitnehmen. Das ist sehr ärgerlich“, sagte GWL-Trainer Markus Rambach.

BW Wertherbruch fuhr einen ungefährdeten 7:0 (2:0)-Heimsieg gegen das Schlusslicht Borussia Bocholt ein. Im Anschluss an die Partie feierten die Wertherbrucher den endgültigen Klassenerhalt. Erstmals wird die Mannschaft nun zwei Jahre in Folge in der Kreisliga A spielen. „Das ist schon Wahnsinn, was wir in der letzten Zeit geschafft haben. Es macht großen Spaß“, sagte Trainer Rene Olejniczak, der eine starke Leistung seiner Elf gesehen hatte. Domenik Schweers (13./90.), Maximilian Katemann (20./60.), Nico van Drünen (47./52.) und Mark van Drünen (88.) waren erfolgreich.