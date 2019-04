Fußball : Abstieg für den VfR rückt immer näher

Frank Terhorst, Trainer des VfR Mehrhoog, hatte schon lange keine Gelegenheit mehr, einen Erfolg seiner Mannschaft zu bejubeln. Den letzten Sieg für den Neuling gab’s vor fast zwei Monaten. Foto: Markus Joosten

Niederrhein Nach der 0:1-Niederlage gegen Fortuna Millingen droht dem Neuling in der Kreisliga A der sofortige Sturz zurück in die B-Liga. Auch GW Lankern muss nach dem 3:5 bei GW Vardingholt mehr denn je um den Klassenerhalt bangen.

Fußball-A-Kreisligist VfR Mehrhoog kommt dem Abstieg immer näher. Nach dem 0:1 (0:0) gegen Fortuna Millingen sind die Chancen auf den Klassenerhalt für den Aufsteiger weiter gesunken. Die Mehrhooger stehen auf dem vorletzten Platz und weisen einen Rückstand von fünf Punkten auf das rettende Ufer auf. „Wir hatten wieder gute Möglichkeiten, haben diese aber nicht genutzt“, sagte Trainer Frank Terhorst nach der Niederlage gegen den Tabellenzweiten. Er gab aber auch zu: „Uns fehlt einfach Qualität in der Offensive.“ Gegen den SV Krechting ist der VfR am morgigen Sonntag, 15 Uhr, zum Siegen verdammt. „Denn wenn es so weitergeht wie bisher, sind wir nach Ostern abgestiegen“, so Terhorst. Der letzte Sieg des Neulings liegt immerhin schon fast zwei Monate zurück.

GW Lankern hat das Abstiegsduell beim Tabellennachbarn GW Vardingholt mit 3:5 (1:2) verloren und musste den nun punktgleichen Gegner in der Tabelle an sich vorbeiziehen lassen. „Mit einer derart katastrophalen Abwehrleistung wie in diesem Spiel steigen wir ab“, sagte Lankerns Trainer Markus Rambach. Die Gäste erwischten eigentlich einen guten Start und gingen durch Rouven Zeitz in Führung (13.). „Danach haben wir völlig unnötig viel zu offen agiert. Das war desolat“, so Rambach, dessen Team vor der Pause noch zwei Gegentreffer hinnehmen musste (27., 30.). Nach dem 1:3 (56.) traf Kai Weikamp zum 2:3 (59.). Der Gastgeber legte jedoch schnell nach (63.). Sebastian Klein-Schmeink verkürzte erneut auf 3:4 (69.), ehe Vardingholt den Endstand herstellte (80.). Cedric Hemsteg sah nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte (82.).

Rambach erwartet im morgigen Heimspiel gegen Fortuna Millingen eine Steigerung seiner Mannschaft. „Die Punkte müssen wir uns wiederholen. Wir sind jetzt wieder mittendrin im Abstiegskampf“, sagt der Coach. Benedikt Klump (Sprunggelenkblessur) und Frank Loskamp (privat verhindert) fehlen.

BW Wertherbruch hat den Liga-Verbleib, an dem es ohnehin kaum noch Zweifel gab, nach dem 1:0 (0:0) beim SV Rees sicher. Mit nun 39 Punkten ist das Thema abgehakt. „Das müsste es gewesen sein. Die Stimmung nach dem Spiel war dementsprechend gut“, so BWW-Trainer Rene Olejniczak. Den Treffer des Tages erzielte Mark van Drünen (72.). Die nun seit fünf Spielen ungeschlagenen Wertherbrucher treten am morgigen Sonntag bei GW Vardingholt an.

Der SV Brünen ist beim SV Haldern zu Gast. „Ich bin froh, wenn ich eine Mannschaft zusammenbekomme“, sagt Trainer Aycin Özbek, der wieder einige Ausfälle zu verkraften hat. Jan Rother und Lukas Dames sind im Urlaub. Harutjun Kodak (Knieprobleme) und Nils Hutmacher (Sprunggelenkblessur) fehlen verletzt. Dafür ist Antranik Kodak nach abgesessener Rotsperre wieder dabei. Özbek warnt vor allem vor der Offensive des Gegners: „Dort hat Haldern große Qualität.“

Der SV Bislich steht vor einem richtungsweisenden Auswärtsspiel bei der DJK Barlo. Mit einem Sieg könnten die Bislicher den Gegner in der Tabelle überholen und sich selbst Luft im Abstiegskampf verschaffen. „Das ist ein Sechs-Punkte-Spiel. Wenn wir die Leistung der letzten Wochen bestätigen, bin ich optimistisch“, so Co-Trainer Sven Scholten. Jonas Rösner (Sprunggelenkblessur) fällt aus. Nils Pagojus ist nach seiner Sperre wieder dabei.