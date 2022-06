Tischtennis : Wolfgang Gerth holt zwei DM-Medaillen

Niederrhein Der Tischtennis-Spieler von GW Flüren gewinnt bei den nationalen Titelkämpfen der Senioren Bronze im Einzel und Silber im Doppel. Lydia Reiter vom MTV Rheinwacht Dinslaken scheidet früh aus, Margret Tepper vom Weseler TV muss passen.

Nicht so gut lief es dagegen für Lydia Reiter vom MTV Rheinwacht Dinslaken . Bei den Seniorinnen 50 musste sie nach der Gruppenphase bereits die Segel streichen – und auch im Doppel und Mixed kam für sie in der ersten Runde gleich das Aus. Nicht am Start war Margret Tepper vom Weseler TV. Die 84-Jährige, seit Jahren eine Institution bei diesen Meisterschaften und ernsthafte Medaillenanwärterin in ihrer Altersklasse, hatte krankheitsbedingt absagen müssen.

Wolfgang Gerth dagegen feierte die bisher größten Erfolge seiner Karriere und schwärmte von der einzigartigen Atmosphäre in der Völklinger Halle. „Da war nicht nur der großartige Zusammenhalt der Teilnehmer aus Westdeutschland, sondern auch die freundschaftliche Stimmung, die sich auf alle Sportlerinnen und Sportler übertrug“, so der Flürener, der sich in der Gruppenphase im Einzel am ersten Wettkampftag in seiner Gruppe mit drei Siegen behauptete. „Damit war ich in der K.o.-Phase am nächsten Tag an Position vier gesetzt und habe da mein erstes Spiel gleich mit 3:0 locker gewonnen“, erzählt Gerth, der damit im Viertelfinale stand und bei einem weiteren Erfolg bereits eine Medaille sicher hatte. „Doch Andreas Hirch vom TTC Langen erwies sich dann als ein sehr starker Gegner, den ich erst in der Verlängerung des fünften Satzes nach einem 8:10-Rückstand etwas glücklich schlagen konnte“, freut sich der Flürener über seine Nervenstärke in diesem Duell.