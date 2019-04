Tischtennis : Dem Weseler TV droht die Abstiegsrelegation

Wesel/Hamminkeln Der Landesligist muss am Samstag einen deutlichen Sieg beim MTV Rheinwacht Dinslaken einfahren, um noch eine Chance zu haben. GW Flüren verabschiedet sich aus der Verbandsliga.

Mit dem Heimspiel gegen den PSV Oberhausen verabschiedet sich GW Flüren am Samstag, 14 Uhr, aus der Tischtennis-Verbandsliga. Auf die Tabelle hat der Ausgang des ungleichen Duells keine Auswirkungen mehr. Oberhausen machte bereits vor drei Wochen die Rückkehr in die NRW-Liga perfekt, Flürens Abstieg in die Landesliga ist seit vergangenem Samstag besiegelt. „Wir wollen die Saison vernünftig zu Ende bringen“, sagt Wolfgang Gerth. Anstelle des angeschlagenen Holger Kähler rückt Jonas Gerten ins Team und feiert sein Verbandsliga-Debüt.

In der Landesliga könnte das Saisonfinale am Samstag dramatische Züge annehmen. Im Kampf gegen den neunten Platz, der in die Abstiegsrelegation führt, halten der TV Mehrhoog und der TTC BW Geldern-Veert die Trümpfe in der Hand. Falls beide Teams ihre Spiele gewinnen, ist ihnen der Klassenerhalt sicher. Der Weseler TV würde dann in die Röhre gucken. „Wir müssen möglichst deutlich gewinnen und dann hoffen“, sagt WTV-Teamsprecher Gordon Thiel vor dem Spiel ab 18.30 Uhr beim MTV Rheinwacht Dinslaken. Ralph Benning fehlt dem WTV am Samstag. Als Ersatzmann steht Ingo Grewer parat. Der TV Mehrhoog tritt zeitgleich beim viertplatzierten TTV Rees-Groin II an. „Dass wir am letzten Spieltag die Chance haben, aus eigener Kraft die Klasse zu halten, ist fantastisch“, sagt René Weigang. Nach fünf Siegen in Folge blickt er dem Matchball-Spiel zuversichtlich entgegen.