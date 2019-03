Tischtennis: GW Flüren hat keine Hoffnung mehr

Wesel/Hamminkeln/Schermbeck Der Verbandsligist hat nach dem 2:9 gegen die DJK Adler Frintrop kaum noch Chancen auf den Klassenerhalt. Landesligist Weseler TV erreicht ein Unentschieden. Neuling TV Mehrhoog setzt seine Erfolgsserie fort.

Schlechter hätte der Spieltag in der Tischtennis-Verbandsliga für GW Flüren kaum verlaufen können. Während die Grün-Weißen die Partie bei der DJK Adler Union Frintrop mit 2:9 verloren, setzte sich der SuS Bertlich mit 9:5 gegen Olympia Bottrop durch. Die Hoffnungen, den Rivalen aus Herten noch vom Relegationsplatz zu verdrängen, sind damit auf ein Minimum gesunken. Der Abstieg in die Landesliga könnte schon am nächsten Wochenende besiegelt werden. Spitzenspieler Wolfgang Gerth brachte es auf den Punkt. „Wir sind wohl nicht mehr zu retten.“

Das Hinspiel gegen Frintrop hatte der Tabellenzehnte mit 9:3 gewonnen. An eine Wiederholung war nicht zu denken. Die Gäste, bei denen Oliver Seibert (Urlaub) durch Benjamin Görg ersetzt wurde, legten einen unglücklichen Auftritt hin. In den Doppeln siegten Torsten Lantermann/Holger Kähler in vier Sätzen. Leon Becks/Benjamin Görg und Wolfgang Gerth/Thomas Christians kamen nicht in die Nähe eines Erfolgs. Anschließend unterlag Wolfgang Gerth im ersten Einzel denkbar knapp. Thomas Christians verlor seine beide Partien in fünf Sätzen. Den zweiten Punkt holte Leon Becks. „Wir haben nie richtig ins Spiel gefunden und verdient verloren“, sagte Wolfgang Gerth.