Tischtennis : TV Bruckhausen bezwingt den Weseler TV

Ein Tischtennis-Schläger liegt auf einer Platte. Foto: Pixabay

Niederrhein Tischtennis: Das Kreisduell in der Landesliga geht mit 9:3 deutlich an die Gastgeber. Verbandsligist GW Flüren verliert hingegen in Bottrop.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bernd Vennemann

Im wichtigen Kellerduell der Herren-Landesliga behielt der TV Bruckhausen klar mit 9:3 über den Kreisrivalen Weseler TV die Oberhand. Verbandsligist GW Flüren spielte unter Form und musste mit 3:9 gegen den TTC Bottrop 47 die Segel streichen.

Herren, Verbandsliga Viel hatte sich GW Flüren zuvor gegen die starken Bottroper nicht ausgerechnet, doch nach den Doppeln hieß es plötzlich 2:1 für die Gastgeber. Gerth/Christians und Lantermann/Tiedmann hatten Flüren mit ihren Siegen in Front gebracht. „Doch in den Einzeln zeigte sich die Ausgeglichenheit und auch Stärke der Bottroper“, erkannte auch GW-Spitzenspieler Wolfgang Gerth die Überlegenheit der Gäste an. So reichte es nur noch zu einem Einzelsieg, den Thomas Christians verbuchte. „das einzig Positive war unsere Stärke im Doppel, ansonsten geht der Bottroper Sieg voll in Ordnung“, ordnete Gerth die Kräfteverhältnisse richtig ein.

Herren, Landesliga Während der noch verlustpunktfreie MTV Rheinwacht Dinslaken pausierte, sicherte sich der TV Bruckhausen beim 9:3 gegen den Weseler TV wertvolle Punkte im Abstiegskampf. „Jetzt sind wir auf einem sehr guten Weg“, glaubt der zweimal im Einzel und zusammen mit Frank Schupp auch im Doppel erfolgreiche TVB-Akteur Michael Kucharski an weitere Erfolge in der Zukunft. Da zudem auch B. Zak/Heuckeroth und T. Zak/L. Kucharski ihre Doppel siegreich gestaltet hatten, lag Bruckhausen schnell mit 3:0 vorne. Die weiteren Zähler im Einzel holten Markus Heuckeroth (2), Tobias Zak und Lars Kucharski. „Unsere Leistung reichte einfach nicht, doch davon geht die Welt nicht unter“, musste der einmal siegreiche Gordon Thiel anerkennen. Neben ihm holten Veit Grüttgen und Ralph Benning die weiteren Ehrenpunkte.

Damen, Bezirksliga Im oberen Tabellendrittel hat sich GW Flüren nach dem 8:3 gegen TuSEM Essen III etabliert. Allerdings gingen drei Punkte kampflos an die Gastgeberinnen, da Essen nur mit drei Spielerinnen antrat. So reichten Siege von Martina Kiehle (2), Sabine Kaiser, Pia Ilagan und Maria Schreier zum Gesamterfolg.

Herren, Bezirksklasse In der Gruppe 1 lieferten sich die Nachbarn TTV Rees-Groin III und Blau-Weiß Dingden ein Derby bis zum letzten Spiel, das am Ende 9:7 für Dingden ausging. Entscheidend war die Tatsache, dass die BWD durch die überragenden Brüder Jan und Lars Hörnemann (2) sowie Joosten/Lechtenberg drei der vier Doppel für sich entschieden. Mit Jan und Lars Hörnemann sowie Bernhard Lechtenberg gingen zudem drei Dingdener jeweils zweimal im Einzel als Sieger von den Tischen.

Dagegen musste der TV Mehrhoog II beim Spitzenreiter Union Kevelaer-Wetten mit 4:9 eine klare Niederlage einstecken. Die Punkte von Tenbrock-Ingenhorst/Anschlag im Doppel sowie Daniel Schumann (2) und Winfried Terhorst in den Einzeln reichten nicht.