Tischtennis : Klare Niederlagen für GW Flüren und den Weseler TV

Wesel Die Flürener Herren verlieren in der Verbandsliga mit 3:9 gegen den TTV Falken Rheinkamp. Die Herren des WTV müssen sich in der Landesliga ebenfalls deutlich geschlagen geben.

Zu Beginn sah es für GW Flüren auf der anderen Rheinseite noch sehr gut aus. „In den Doppeln haben wir gezeigt, dass wir in der Liga mithalten können“, sagte Spitzenspieler Wolfgang Gerth, nachdem er an der Seite von Thomas Christians und auch die Paarung Torsten Lantermann und Oliver Tiedmann jeweils als Sieger von den Tischen gegangen waren. Doch der haushohe Favorit drehte in den Einzeln das Spiel schnell wieder. Lediglich Gerth selbst kam in den beiden Spielen im oberen Paarkreuz bis in den fünften Satz. „Doch dann fehlten mir Kraft und Konzentration“, sagte Gerth, der den Rheinkampern zugestand, „eine Klasse besser als wir zu sein“. Flüren beendet die erste Serie damit auf einem Abstiegsplatz, aber wenigstens wurde die Rote Laterne an den TV Borken abgegeben. Trotzdem gibt sich Gerth nicht der Illusion hin, in der Rückrunde die Wende noch schaffen zu können. „Wir haben in der Vergangenheit bewiesen, dass wir in der Landesliga ganz oben mitspielen können, doch für die Verbandsliga reicht unser Potenzial einfach nicht“, so der Flürener Akteur, der als einziger Spieler der Mannschaft nach der Hinrunde mit 11:11 wenigstens ein ausgeglichenes Konto aufweist.