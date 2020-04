Interview mit Thomas Vtic : „Das Ziel ist, die Mannschaft aus der Kreisliga C zuführen“

Wesel Der frühere Profifußballer und aktuelle Co-Trainer des SV Sonsbeck wird im Sommer Coach des C-Ligisten Weseler SV. Ein Gespräch über seine Pläne.

Thomas Vtic Überhaupt nicht. Sowohl was den Verein, als auch was die Rahmenbedingungen angeht, ist beim SV Sonsbeck alles optimal. Es hat lediglich mit dem großen Zeitaufwand zu tun.

Nun ist der WSV aber nun nicht gerade die Top-Adresse im Weseler Fußball. Die Mannschaft ist bis in die Kreisliga C abgerutscht. Was reizt Sie dennoch an dieser Aufgabe?