Badminton : Nachwuchsspieler sammeln erste Erfahrungen

Wesel Beim Turnier des BV Wesel sind 120 Spieler am Start. Lara Schröder sichert sich den dritten Platz.

Es ist schon seit vielen Jahren Tradition. Bereits zum 30. Mal lud der BV Wesel Rot-Weiß zum Teenie-Turnier. In der großen Rundsporthalle wuselten 120 Teilnehmer aus dem gesamten Bundesland über die Felder.

Organisatorisch machten die erfahrenen Weseler wieder einen ausgezeichneten Job. In diesem Jahr lag die Turnierleitung erstmals in den Händen der Weseler Nachwuchskräfte Julia Schmitt, Hannah Burgner und Marie Schmitt. Das Trio wickelte die beliebte Veranstaltung gewohnt reibungslos ab, was auch bei den Teilnehmern gut ankam.