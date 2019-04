Fußball: Erfolgsserie des SVS ist gerissen

Schermbeck Oberligist unterliegt nach schwacher Leistung bei Westfalia Herne mit 2:4. 60 Minuten lang findet die Mannschaft von Trainer Thomas Falkowski so gut wie nicht statt.

Nach fünf Siegen in Folge und acht Spielen ohne Niederlage musste Fußball-Oberligist SV Schermbeck am gestrigen Sonntag eine Niederlage hinnehmen. Mit 2:4 (0:2) unterlag das Team von Trainer Thomas Falkowski bei Westfalia Herne, bleibt aber in der Tabelle auf dem sechsten Platz. „Es war klar, dass diese Serie irgendwann einmal reißen wird. Aber es ärgert mich, dass wir in den ersten 60 Minuten die schlechteste Saisonleistung abgeliefert haben”, sagte Falkowski.