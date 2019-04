Handball : SV Schermbeck möchte nicht ins Mittelfeld abrutschen

Frederik Bell (rechts) und der SV Schermbeck wollen am Samstag zurück in die Erfolgsspur finden. Foto: Gerd Hermann

Schermbeck Der Landesligist tritt nach zwei Niederlagen in Folge am Samstag beim MTV Rheinwacht Dinslaken II an.

Zwei Niederlagen in Folge haben für gedrückte Stimmung beim Handball-Landesligisten SV Schermbeck gesorgt. Nachdem das Team von Trainer Stephan Schmücker lange Zeit um die Spitzenplätze mitspielte, droht ihm nun ein Abrutschen ins Mittelfeld. Das will die Mannschaft am Samstag, 19.30 Uhr, beim MTV Rheinwacht Dinslaken II verhindern.

Doch trotz der jüngsten Niederlagen spürt der SVS-Trainer die neu aufkommende Motivation, in den noch ausstehenden vier Spielen die phasenweise sehr gute Saison zu einem ordentlichen Ende zu bringen. Einfach wird das aber nicht. Der MTV II belegt den dritten Tabellenplatz und hat zumindest noch theoretisch Aufstiegschancen. „Zudem sinnen die Dinslakener auf Revanche, weil wir sie im Hinspiel sehr gut im Griff hatten“, sagt Schmücker. Der SVS gewann das Hinspiel damals mit 29:25.

Personell ändert sich wenig. Die Langzeitausfälle Gerrit Kempken und Julian Urbansky werden auch in Dinslaken fehlen. Urlaubsbedingt muss auch Moritz Schmäing passen „Viel wird wieder davon abhängen, wie wir kräftemäßig über die 60 Minuten kommen”, sagt Schmücker. „Die Kondition war in der Hinrunde unser großes Plus, in der Rückrunde hatten wir in der Schlussphase des Öfteren Probleme.”

(beck)