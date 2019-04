Fußball : SV Schermbeck bastelt am Kader für die neue Saison

Kommt von den A-Junioren des MSV Duisburg: Lukas Steinrötter. Foto: Gottschalk

Schermbeck Die Planungen für die kommende Spielzeit in der Fußball-Oberliga werden konkreter. Der SVS verpflichtet Lukas Steinrötter, U-19-Spieler des MSV Duisburg. Vom Holzwickeder SC kommt Dominik Hannemann. Dem Aufsteiger fehlen wahrscheinlich nur noch wenige Punkte zum Klassenerhalt.

So richtig darüber sprechen möchte beim SV Schermbeck noch niemand, doch die Planungen für eine weitere Spielzeit in der Fußball-Oberliga dürften allmählich in ihre konkrete Umsetzung gehen. Auch wenn es noch immer warnende Stimmen gibt, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Team von Trainer Thomas Falkowski mit dem Abstieg in dieser Saison nichts mehr zu tun haben wird, sehr groß.

35 Punkte stehen nach 23 Saisonspielen zu Buche. Folgt man der goldenen Regel, dass 40 Zähler zum Klassenverbleib reichen, so fehlen dem Aufsteiger nur noch fünf Zähler bei ausstehenden elf Begegnungen. „Unser Ziel ist es, in der Rückrunde mehr Punkte zu sammeln als in der Hinrunde”, sagt Falkowski. „Und zur Halbzeit lagen wir mit 20 Punkten voll im Soll.”

Der SV Schermbeck – hier Nikolaj Zugcic (links) und Maik Habitz (rechts) – verlor am vorigen Sonntag mit 2:4 beim SC Westfalia Herne. Foto: Lars Fröhlich

Die Situation ist nach nur sechs weiteren Spielen noch komfortabler geworden. Der Grund: Der SVS legte einen perfekten Rückrundenstart hin. Fünf Siege in Serie, davon drei ohne Gegentor, katapultierten das Team auf den sechsten Platz. Und daran hat auch die ärgerliche 2:4-Niederlage bei Westfalia Herne am vergangenen Wochenende – die erste im Jahr 2019 – nichts geändert, obwohl der Coach zum ersten Mal nicht einverstanden war mit der Darbietung seiner Schützlinge.

„Wir haben in den ersten 60 Minuten die schlechteste Saisonleistung abgeliefert. Wir waren vom Kopf her nicht präsent, uns fehlte die Frische“, sagt Falkowski. Bislang aber waren diese schlechten 60 Minuten die Ausnahme nach der Winterpause. In den Partien davor wirkte die Mannschaft austrainiert. Sie war in jedem Spiel hochkonzentriert und bestach mit konsequenter Defensivarbeit. Gut möglich, dass die Verkleinerung des Kaders in der Winterpause ein Gefühl von Zusammenhalt gefördert hat.

Trainer Thomas Falkowski sieht seine Mannschaft voll im Soll. Foto: Jochen Emde

Ivan Benkovic und Yannick Goecke, beide erst im Sommer als hochgelobte Zugänge gekommen, waren als Teilzeitarbeiter unzufrieden an ihrer neuen Wirkungsstätte und einigten sich mit dem SVS darauf, ihre Verträge aufzulösen. „Das haben wir so akzeptiert. Wir haben aber nicht nachgerüstet, sondern den Kader bewusst verkleinert und sind so noch enger zusammengerückt“, sagt Falkowski. Mit dem erfreulichen Resultat, dass trotz einer Personalmisere mit den Langzeitverletzen Marc Schröter (Handgelenksbruch) und Benedikt Helling (Entzündung im Sprunggelenk) und vielen kurzfristigen Ausfällen kein Leistungsabfall zu verzeichnen war. Im Gegenteil: Die Wagenburg-Mentalität verlieh dem Neuling in schwierigen Notsituationen offensichtlich zusätzliche Motivation. Ganz nach dem Motto: Jetzt erst recht.

„Wir hätten auch gar nicht die Mittel, um gestandene Regionalligaspieler zu verpflichten”, so der Coach. „Da werden Gehälter gefordert, die können und wollen wir nicht bezahlen.” Das ist auch die Handlungsmaxime mit Blick auf die neue Saison.

Neben der Vertragsverlängerung mit Verteidiger Maik Habitz gab der Verein die ersten Zugänge bekannt. Mit Lukas Steinrötter kommt ein junger Defensivspieler, der beim MSV Duisburg in der U-19-Bundesliga spielt und zudem in Dorsten lebt.

Und Dominik Hannemann vom Ligakonkurrenten Holzwickeder SC gilt laut Schermbecks Sportlichem Leiter Cem Kara als Kraftpaket in der Offensive. Zudem ist der SVS mit einem weiteren U-19-Bundesliga-Spieler einig geworden. Doch weil der Vertrag noch nicht unterschrieben ist, hält sich der Trainer bedeckt. Er verrät aber, dass wieder zwei Spieler aus der eigenen A-Jugend zum Oberliga-Kader stoßen werden: Miles Grumann, Bruder von Malte, und Mel Gerner.