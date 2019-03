Fußball: Hohe Hürde für selbstbewussten SV Schermbeck

Schermbeck Der Oberligist möchte auch gegen den Tabellendritten ASC 09 Dortmund seine Erfolgsserie fortsetzen. Und er will sich für die 0:4-Niederlage aus dem Hinspiel revanchieren.

Allerdings ist die Aufgabe am Sonntag um 15 Uhr im Heimspiel gegen den ASC 09 Dortmund nicht gerade einfach. Die Gäste belegen derzeit den dritten Rang in der Tabelle. Außerdem haben die Schermbecker unschöne Erinnerungen an das Hinspiel, das glatt mit 4:0 an die Dortmunder ging und bereits nach 20 Minuten entschieden war. „Gegen den ASC haben wir noch eine Rechnung offen, die wir gerne begleichen würden”, sagt Co-Trainer Vehbija Hodzic, der in dieser Woche den an einer Grippe erkrankten Thomas Falkowski vertrat. „Aber wir haben schon gezeigt, dass wir auch gegen starke Gegner gewinnen können, wenn die Einstellung stimmt.”