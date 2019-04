Fußball : SV Schermbeck freut sich auf das Duell mit dem FC Schalke 04 II

Schermbeck Der Oberligist empfängt am Donnerstag den Spitzenreiter. Die Gelsenkirchener könnten den Aufstieg mit einem Sieg vorzeitig perfekt machen. Die Schermbecker wollen versuchen, ihren Negativlauf zu beenden.

Große Namen, große Spiele: Am heutigen Donnerstagabend um 18.30 Uhr empfängt der Fußball-Oberligist SV Schermbeck die U 23 des FC Schalke 04. Die Gelsenkirchener führen die Tabelle mit großem Vorsprung an. Obwohl die sportliche Herausforderung gewaltig ist, herrscht große Vorfreude bei Trainer Thomas Falkowski und seinem Team.

Nicht nur deshalb geht Falkowski mit großem Respekt an die Aufgabe heran. „Die Gelsenkirchener sind das beste Team der Liga – und das in allem Mannschaftsteilen”, sagt er. „Auch wenn sie mit Abstand den größten Etat aller Clubs haben, so muss man es dennoch erst einmal hinbekommen, so durchzumarschieren.”

Die Formkurve der Schermbecker hingegen nimmt derzeit einen gänzlich anderen Verlauf. Nach einem guten Start nach der Winterpause mit fünf Siegen in Serie setzte es zuletzt gleich vier zum Teil selbstverschuldete Niederlagen. Vor allem die Niederlagen in Siegen und bei der Zweitvertretung des SC Paderborn hatten Spuren hinterlassen, weil gute Auftritte wegen individueller Fehlleistungen und zweifelhafter Schiedsrichterentscheidungen nicht in Punkte umgesetzt werden konnten. „Wir waren in vielen spielentscheidenden Situationen zu schludrig. Da benötigen wir ein deutlich höheres Maß an Konzentration“, sagt Falkowski.