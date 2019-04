Fußball : SV Ringenberg schafft den Sprung an die Spitze

Kreisliga B: Das Team setzt sich in Elten mit 2:1 durch. HSC Berg feiert im Top-Spiel gegen den bisherigen Tabellenführer STV Hünxe einen 2:1-Sieg. GW Flüren gewinnt das Derby bei Viktoria Wesel.

BW Dingden II - DJK SF Lowick II 0:0 Keinen Sieger gab es in der Gruppe eins der Fußball-Kreisliga B im Duell der Verfolger. Für BW Dingden II war es das zweite torlose Remis in Folge. Die Mannschaft hat als Tabellenfünfter nun fünf Punkte Rückstand auf Rang zwei.

HSC Berg - STV Hünxe 2:1 (1:1) Der HSC Berg bleibt nach dem Sieg im Top-Spiel gegen den bisherigen Spitzenreiter aussichtsreich im Titelrennen. Der Tabellendritte hat nur drei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter SV Ringenberg, der ein Spiel mehr ausgetragen hat. „Der Sieg war verdient, weil wir in der zweiten Halbzeit am Drücker waren“, sagte HSC-Coach Adolf Grill. Marek Terörde (7.) und Marco Schlebes (75.) schossen die Tore des Gastgebers, der bereits in der fünften Minute in Rückstand geraten war.