Fußball : SV Ringenberg gewinnt Topspiel beim PSV II mit 1:0

Niederrhein Kreisliga B: Das Team setzt sich durch den Erfolg vorerst an die Tabellenspitze. Auch der HSC Berg bleibt oben dran.

PSV Wesel II - SV Ringenberg 0:1 (0:0) In der Gruppe 2 der Fußball-Kreisliga B entschied der SV Ringenberg das Spitzenspiel knapp für sich. „Das war eine sehr spannende Partie. Wir waren in der ersten Hälfte stärker, der Gegner danach. Dennoch geht der Sieg in Ordnung“, sagte Gästetrainer Dennis Reddmann. „Es war eine enge Begegnung. Wir waren vorne leider nicht so effektiv“, so PSV-Coach Stefan Terhorst. Das Tor des Tages erzielte Simon Touzri in der 51. Minute.

Hamminkelner SV II - TuS Drevenack 0:0 „Wir haben uns heute den Punkt erkämpft. Mit ein bisschen Glück wären sogar drei Zähler drin gewesen“, sagte Drevenacks Trainer Michael Skaletz. Der Gastgeber steht nach dem Remis drei Zähler hinter Spitzenreiter Ringenberg.

GW Flüren - DJK Hüthum-Borghees 3:5 (2:3) „Wir haben wieder zu viele individuelle Fehler gemacht. Derzeit läuft einfach alles gegen uns“, so GWF-Coach Sascha Ressel. Die Flürener Treffer gingen auf das Konto von Niklas Lange (16., 19., 61.). Außerdem sah Yannick Fischer wegen einer Schwalbe die Gelb-Rote Karte (88.).

TuS Haffen-Mehr - Viktoria Wesel 3:2 (0:2) Die Mannschaft von Trainer Wolfgang Hartje ging durch Mshtaq Barchas Haji (11.) und Sven Adler (19.) in Führung. Doch dann drehte der Gastgeber die Partie noch zu seinen Gunsten.

BW Bienen - HSC Berg 1:5 (1:2) „Wir waren effektiver und haben die Partie verdient gewonnen“, sagte HSC-Coach Adolf Grill. Die Treffer für die Gäste markierten Carsten Leiting (4.), Marek Terörde (12., 56.), Felix Leyking (60.) und Marco Schlebes (78.).

BW Dingden II - DJK SF 97/30 Lowick II 0:0 Die Partie in der Gruppe 1 endete torlos. Die Blau-Weißen belegen derzeit den vierten Tabellenplatz.

RW Dorsten II - SV Schermbeck II 2:7 (1:1) In der B-Liga des Kreises Recklinghausen gewannen die Schermbecker nach einer torreichen zweiten Hälfte noch deutlich. „In der ersten Halbzeit war das Spiel sehr zerfahren. Danach haben wir durchgewechselt und aufgedreht“, sagte Schermbecks Trainer Sleiman Salha. Die Treffer der Gäste gingen auf das Konto von Henning Paul Jacoby (15., 79., 87.), Fatih Coban (50., 89.), Ali Salha (60.) und Michel Abelmann (76.).

TuS Gahlen II - SuS GW Barkenberg 2:2 (1:0) Die Mannschaft von Trainer Michael Braun kam trotz zweifacher Führung nicht über ein Unentschieden hinaus. Beide Treffer für den TuS Gahlen II schoss Manuel Christopher Käfer (23./70.).