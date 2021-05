Personalplanungen schreiten voran : SV Ginderich verpflichtet zwei neue Abwehrspieler

Wesel Der Fußball-B-Ligist holt Henri Bothen und Andreas Alber ins Boot. Pascal Tepass bleibt in der kommenden Saison offenbar Trainer des Teams.

Zudem konnte sich der B-Ligist gleich zwei neue Spieler sichern. So wird das Team zum einen mit Defensivakteur Henri Bothen verstärkt. Er wechselt aus der Jugend des PSV Wesel zum SVG und wird wohl nicht allzu viel Zeit brauchen, um sich einzuleben. „Er ist schließlich ein Gindericher Jung“, sagt Tepass. Und von denen gibt es in seinem Team schließlich einige. „Es ist schön für das Dorf, dass so viele Gindericher auch in Ginderich spielen. Aber das Ganze ist auch ein Stück weit Zufall. Außerdem bedeutet es nicht, dass keine Auswärtigen hier spielen dürfen.“

Der Beweis dafür ist Andreas Alber. Der zweite Neuzugang wechselt vom SV Millingen II nach Ginderich. Auch er fühlt sich in der Abwehr am wohlsten. Dass ausgerechnet zwei Verteidiger geholt wurden, kommt nicht von ungefähr. „Wir haben uns gezielt in der Defensive verstärkt, da diese unsere Schwachstelle war“, sagt Tepass. In der annullierten Saison kassierte seine Elf in acht Spielen 33 Gegentore. „Die Jungs haben selbst gemerkt, dass es ein kleiner Unterschied ist, ob ich in der C-Liga oder in der B-Liga spiele. Hinten wird halt fast jeder Fehler bestraft. Die Jungs müssen sich umstellen und auch mal Nackenschläge aushalten können. In der Kreisliga C hatte man das eben nicht so oft.“