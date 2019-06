Vereine : Büdericher SV feiert 100-Jähriges mit viel Sport

Wesel Beim Jubiläum des Vereins spielte die Zahl 19 eine große Rolle. Der Vorsitzende Simon Schwirtz kündigt an, dass die Jugendarbeit und der Breitensport weiter nachhaltig gefördert werden sollen.

Auf der Sportanlage des Büdericher SV wurde am vergangenen Wochenende ganz groß gefeiert. Anlass war das 100-jährige Vereinsbestehen, das mit einem zweitägigen Festakt begangen wurde. Die Zahl 19 ist dabei für den Büdericher Spielverein eine ganz besondere. Denn der Club wurde am 19. März 1919 von 19 jungen Büderichern gegründet. „Das Vereinsleben aus Tradition, Sport und Gemeinschaft macht uns in Büderich sehr stolz“, sagte der Vorsitzende Simon Schwirtz in seiner Begrüßungsrede.

„Jetzt tauchen wir tief in die Geschichte unseres Vereins ein“, sagte Geschäftsführer Theo Bleckmann und kündigte damit den Vortrag von Dr. Hans-Josef Hackstein an. Der Chronist hat die Historie des Vereins auf 90 Seiten niedergeschrieben. Dr. Hackstein blickte darin auf die größten Meilensteine, wie etwa die Gründung der Leichtathletik-Abteilung, die Nachkriegsära oder zurückliegende Erfolge der Fußballer zurück. Mehr als 1000 Mitglieder zählt der SV Büderich. Nach der Eröffnungszeremonie standen vor allem Spiel und Spaß im Vordergrund. Bei hochsommerlichen Temperaturen wurde ordentlich geschwitzt. Der Nordic-Walking-Biathlon, immer begleitet von Musik- und Tanzaufführungen, sowie eine Kinderolympiade trugen ihren Teil dazu dabei.

Ein weiteres Highlight gab es zu bestaunen, als die erste Mannschaft des Büdericher SV auf die U19 des MSV Duisburg traf. Da das Team von Trainer Stefan Tebbe vor dem letzten Spieltag in der Kreisliga A noch tief im Abstiegskampf steckte, und sich tags darauf in die Relegation rettete, wurden einige Kicker geschont. „Dafür hatten wir ehemalige Akteure und Spieler aus der zweiten Mannschaft dabei und haben viel gewechselt“, sagte Fußball-Abteilungsleiter Bernd Ströter. Auch Stefan Tebbe war trotz der 2:4-Niederlage gegen den A-Junioren-Bundesligisten zufrieden mit dem Auftritt seiner Schützlinge. „Wir haben das Spiel relativ ausgeglichen gestalten können. Und auch die Zuschauerresonanz war sehr gut.“

Mit dem Ende der Jubiläumstage steht für den jungen Vorsitzenden nun wieder der Alltag an. Simon Schwirtz steckt sich weiterhin hohe Ziele, um den Verein in eine sichere Zukunft zu lenken. „Die Jugendarbeit bleibt natürlich wichtig, um sich nachhaltig in allen Bereichen gut aufstellen zu können.“ Vor allem den in den vergangenen Jahren großen Zulauf im Breitensport will Schwirtz unbedingt aufrechterhalten und möglichst ausbauen. Fitness-Jumping auf Trampolinen oder Spinning auf Fahrrädern spielen in den Überlegungen des ehrgeizigen Büdericher Vereinschefs eine wichtige Rolle.