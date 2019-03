Fußball: SV Brünen hofft auf ein Erfolgserlebnis

Wesel/Hamminkeln Der abstiegsbedrohte A-Ligist empfängt am heutigen Donnerstag BW Wertherbruch. Der SV Bislich ist zeitgleich beim SV Krechting zu Gast.

Die Lage beim Fußball-A-Ligisten SV Brünen ist weiter angespannt. Der SVB ist Viertletzter und schwebt in höchster Abstiegsgefahr. Auch Trainer Aycin Özbek kommt ins Grübeln. „Es ist richtig ernst“, sagt der Coach. Sein Team geht als absoluter Außenseiter ins Heimspiel gegen den Aufsteiger und Nachbarn BW Wertherbruch, das am heutigen Donnerstag um 19.30 Uhr angepfiffen wird.

Die sportliche Misere ist ein Grund für die schlechte Laune, die Aycin Özbek derzeit hat. Hinzu kommtnoch die schwache Trainingsbeteiligung seines Teams in dieser Woche. Am Dienstag fanden gerade einmal fünf Akteure den Weg auf den Platz. „Das reicht nicht für den Abstiegskampf“, sagt Özbek. Grund für die magere Beteiligung ist die lange Verletztenliste. „Mit dem derzeitigen Aufgebot sind wir nicht richtig konkurrenzfähig“, sagt er und wird wohl auf einige Spieler des Reserve-Teams zurückgreifen müssen: „Wir alle müssen zusehen, dass wir den SV Brünen irgendwie in der Kreisliga A halten. Jammern bringt nichts.“