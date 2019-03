Vereine und Verbände: Neue Satzung des SSV Wesel einstimmig beschlossen

Wesel Die alten Statuten haben einen frischen Anstrich bekommen. Position des stellvertretenden Sportwartes aktuell unbesetzt.

Die Jahreshauptversammlung des Stadtsportverbandes (SSV) Wesel ging zügig über die Bühne. Nach rund einer Stunde waren die zwölf Tagesordnungspunkte abgearbeitet. Die 27 Vereinsvertreter – insgesamt gibt es in Wesel 66 Sportclubs – verabschiedeten ohne Gegenstimme eine neue Satzung. „Dies ist eine Standard-Version, die der Landessportbund herausbringt“, sagte Geschäftsführer Wolfgang Hansen. Die bisherige Satzung war in die Jahre gekommen und hat nun einen frischen Anstrich erhalten.

„Finanziell sieht beim Stadtsportverband auch alles gut aus“, so Hansen. In Kooperation mit der Stadt und dem Kreissportbund wird der SSV am 6. Juli (11 bis 17 Uhr) einen Aktionstag „Bewegt älter werden in NRW“ durchführen. Im Auestadion sollen Sportvereine ihre Angebote für die ältere Generation präsentieren. Interessierte Klubs für diese Veranstaltung werden noch gesucht.