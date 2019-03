Fußball : BW Dingden freut sich auf das Top-Spiel

Punktlandung: Dingdens Torjäger Mohamed Salman ist nach überstandener Schulter-Operation rechtzeitig zum Gipfeltreffen wieder einsatzbereit. Foto: FFS FUNKE Foto Services/Gerd Hermann

Hamminkeln Zum Gipfeltreffen in der Bezirksliga empfängt der Tabellenführer am morgigen Sonntag den direkten Verfolger SF Hamborn 07. Aktuell liegt die Mannschaft von Trainer Dirk Juch drei Zähler vor ihrem schärfsten Rivalen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Felix Paus

Nach dem Derby-Sieg beim Nachbarn Hamminkelner SV steht Fußball-Bezirksligist BW Dingden vor dem nächsten Highlight. Der Spitzenreiter empfängt morgen (15 Uhr) den direkten Verfolger SF Hamborn 07, der als Tabellenzweiter derzeit drei Zähler Rückstand aufweist. Es ist das Duell der zwei besten Teams der Liga, die den direkten Aufstieg in die Landesliga wohl unter sich ausmachen. Die Brisanz könnte also nicht größer sein.

„Wir gehen als Tabellenführer in dieses Spitzenspiel. Das hätte ich vor der Saison blind unterschrieben“, sagt BWD-Trainer Dirk Juch. Dass die Dingdener in dieser Saison um den Titel mitspielen, ist keine große Überraschung. Dennoch hatte sie nicht jeder vor Beginn der Spielzeit auf der Rechnung. „In Hamborn wusste man gar nicht, wo Dingden liegt“, so Juch, der noch mal auf die von Beginn an klar formulierten Aufstiegsambitionen des morgigen Gegners hinweist.

Im Gegensatz zu den Blau-Weißen haben die Hamborner vor der Saison lautstark das Ziel Landesliga-Aufstieg ausgerufen. Allerdings fanden sich die Sportfreunde dann jedoch von Beginn an in der Verfolgerrolle wieder. „Hamborn hat Respekt vor uns“, so Dirk Juch, dessen Team ein größeres Punktepolster vor dem Gegner durch einen schwachen Rückrunden-Start verspielt hat.

Mit einem Erfolg könnte BW Dingden sich in der Tabelle ein wenig absetzen. Doch auch bei einem Sechs-Punkte-Vorsprung wäre für Juch nichts besiegelt. „Es wäre keine Vorentscheidung. Auch nach diesem Spiel stehen noch zehn Partien aus. Da kann viel passieren“, sagt der Coach, der ein Duell auf Augenhöhe erwartet. „Kleinigkeiten werden entscheiden. Wir spielen natürlich auf Sieg“, so der Coach. Mit einer anderen Ausrichtung würde man sich auch eigener Stärken berauben. In 23 Spielen haben die Dingdener stolze 84 Tore erzielt. Hamborn traf sogar noch zwei Mal öfter.

Die starke Offensive der Hamborner hat Dingden mit der besten Abwehr der Liga bereits im Hinspiel ausschalten können. Damals gewannen die Blau-Weißen mit 2:0. „Das hat der Gegner sicherlich nicht vergessen“, sagt Juch, dessen Elf sich zuletzt wieder ihrer Topform aus der Hinrunde angenähert hat. Der jüngste Derby-Sieg gegen den HSV gibt noch einmal zusätzlichen Rückenwind. „Wir freuen uns jetzt einfach auf das Spiel und hoffentlich auf viele Zuschauer.“