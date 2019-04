Reiten : Sophie Abeck siegt bei international besetzter Prüfung

Wesel Die Reiterin des RV Obrighoven setzt sich bei einem Vielseitigkeits-Wettbewerb in Bayern gegen starke Konkurrenz durch. Auch ihre Clubkolleginnen Elisa Abeck und Kristin Maiwald überzeugen.

Die weite Reise zum Gut Weiherhof in Radolfzell hat sich für Clara Sophie Abeck vom RV St. Hubertus Obrighoven gelohnt. Mit Don Edosto entschied die junge Reiterin die internationale CCI** Prüfung für sich. Ebenfalls in Bayern am Start waren Elisa Abeck mit Cambion und Kristin Maiwald mit Cadeau Noir. Unter den 62 Startern zeigten die Reiterinnen des RVO insgesamt sehr gute Leistungen. Sophie Abeck lag mit 26,1 Punkten nach der Dressur auf dem ersten Platz. Tags drauf absolvierten die drei Weseler Amazonen dann das Gelände ohne Hindernisfehler. Lediglich Kristin Maiwald kassierte einige Zeitfehler, die sie im Gesamtklassement zurückfallen ließ. Sophie Abeck führte hingegen das stark besetze Starterfeld weiter an und ihre Schwester Elisa reihte sich nach dem Geländeritt auf Platz zwölf ein.