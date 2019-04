Fußball : VfR Mehrhoog steht beim SV Bislich unter Druck

Der SV Bislich – hier Nils Pagojus (rechts) – möchte sich mit einem Sieg von den Abstiegsplätzen entfernen. Foto: Lars Fröhlich

Wesel/Hamminkeln Der A-Ligist peilt am Sonntag wichtige Punkte gegen den Abstieg an. BW Wertherbruch empfängt die DJK Barlo. GW Lankern gastiert beim Spitzenreiter.

Fußball-A-Ligist SV Bislich empfängt am Sonntag, 15 Uhr, den VfR Mehrhoog. Die Bislicher, die sich zuletzt mit 2:1 gegen Haldern durchsetzten, können mit einem Erfolg einen entscheidenden Schritt aus dem Tabellenkeller machen. „Wir wollen unbedingt gewinnen“, sagt SVB-Co-Trainer Sven Scholten, der wohl für den Rest der Saison auf Jonas Rösner verzichten muss. Der Offensivmann, der bisher auf 13 Tore kommt, war nach einem rüden Foul am vergangenen Sonntag mit dem Krankenwagen abgeholt worden. Eine genaue Diagnose seiner Sprunggelenksverletzung steht noch aus: „Aber ich gehe nicht davon aus, dass er diese Saison noch einmal aufläuft“, so Scholten.

Umso mehr kommt es nach Ansicht des Co-Trainers daher auf Kapitän Kai Sprenger an. Um die Offensive macht sich Scholten jedoch keine großen Sorgen: „Wichtig ist, dass wir wieder so kompakt stehen wie zuletzt.“ Neben Jonas Rösner fehlt auch der gesperrte Nils Pagojus. Für den VfR Mehrhoog wird der Druck immer größer. Trotz der mageren Bilanz von einem Zähler aus den letzten fünf Partien hält der Vorletzte aber noch immer Kontakt zu den Nicht-Abstiegsplätzen. „Mit einem Sieg können wir vielleicht etwas klettern. Das wäre sehr wichtig. Noch ist alles möglich“, sagt VfR-Coach Frank Terhorst. Er erwartet mit dem SV Bislich einen Gegner, gegen den bei einer guten Leistung alles drin ist: „Bislich steckt schließlich auch noch im Abstiegskampf“, so Terhorst. Michael Tober und Benedikt Kosel fehlen. Der Einsatz von Marijan Hauschild ist fraglich.

Rene Olejniczak, Trainer von BW Wertherbruch, ist noch immer sauer über die schwache Leistung seiner Schützlinge beim 0:0 gegen den VfR Mehrhoog. Im Heimspiel gegen die DJK Barlo erwartet er daher eine Reaktion. „Ich habe der Mannschaft gesagt, dass ich einen Sieg will. Die Jungs sollen dafür brennen“, sagt der Coach, dessen Team es zuvor gegen den SV Brünen (1:1) schon verpasst hatte, die Restzweifel am Klassenerhalt zu beseitigen. „Wir werden die Klasse halten. Aber ich habe keine Lust, dass wir uns die nötigen Punkte noch irgendwie erhamstern. Ich will so schnell wie möglich Klarheit.“ Die Einsätze von Fabian Schweers und Mark van Drünen sind fraglich. Nico van Drünen kehrt nach seiner Sperre zurück.

GW Lankern gastiert beim Spitzenreiter DJK TuS Stenern, der als Aufsteiger bereits so gut wie feststeht. „Wir haben nichts zu verlieren und wollen auch dort versuchen, etwas mitzunehmen“, sagt GWL-Trainer Markus Rambach, dem die Leistung beim jüngsten 0:1 gegen Anholt gefallen hat. „Wenn wir wieder so geschlossen auftreten, haben wir eine Chance.“ Benedikt Klump ist nach seinem Bänderriss nun wieder fit. Frank Loskampfällt aus.