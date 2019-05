Tanzen : Calidez beendet die Saison auf Platz sechs

Beim Turnier in Versmold belegte die Mannschaft den zweiten Platz. In der Saison-Endabrechnung reichte es zum sechsten Rang. Foto: TC GW Schermbeck

Schermbeck Die Formation des TC Grün-Weiß Schermbeck zeigt zum Saisonabschluss noch einmal gute Leistungen beim Turnier in Versmold.

In der Endabrechnung nach vier Turnieren reichte es in der Liga unter den neun Startern zu einem guten sechsten Platz. Der vierte Rang war für Calidez am Ende nur zwei Wertungspunkte entfernt. „Wir sind mit unserem Saisonabschluss super zufrieden“, sagten die beiden Trainerinnen.