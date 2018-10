Rudern: Abteilung des Traditionsvereins feiert Saisonabschluss

Die Abteilung stellte einen selbstgebauten Trainerkatamaran für die Nachwuchs-Ausbildung und vier Ruderboote neu in Dienst. Sponsoren, breite Spendensammlungen und viel Eigenleistung halfen mit.

Das Training geht natürlich ganzjährig weiter, aber Veranstaltungen wie das Abrudern zum Saisonende bleiben Tradition in der Ruder- und Tennisgesellschaft Wesel (RTGW). Im 111. Jahr ihres Bestehens stand das Fest diesmal ganz im Zeichen von besonderen Bootstaufen. Gut 80 Aktive und Freunde der Ruderabteilung erlebten mit, wie ein neuer Trainer-Katamaran seiner Bestimmung übergeben wurde. Der Clou: Es ist ein Eigenbau. Jonas van der Kuil, gelernter Schiffbauingenieur, hat ihn entworfen und mit seinem Vater Lutz van der Kuil, ebenfalls vom Fach, in der Werkstatt am Bootshaus gebaut. Das hat zweieinhalb Jahre ehrenamtliche Arbeit gekostet. Maßgeblich unterstützt hat das Projekt die Weseler Kiesfirma Hülskens, die auf Vermittlung des Fördervereins Rudern 5000 Euro für das Material beisteuerte. Das doppelrumpfige Motorboot wird vorrangig bei der Kinder- und Jugendausbildung zum Einsatz kommen. Lutz van der Kuil taufte es auf den Namen „Heimat 816“, liegt doch das RTGW-Bootshaus genau auf der Höhe des Rhein-Kilometersteins 816. Der bejubelte Stapellauf gelang per Muskelkraft einer etwa 30-köpfigen Schar übrigens erst eine Woche vor der Taufe.

Eher für erwachsene Ruderer ist ein Boot gedacht, das von Ernst-Hermann Ridder auf die Namen seiner verstorbenen Schwestern getauft wurde. „Hermi und Irmgard Ridder“ prangt jetzt am Bug des schlanken Holz-Vierers, den die Abteilung günstig gebraucht erwerben konnte. Das Boot ersetzt die legendäre „Römerwardt“ aus den 50er Jahren und erinnert an die gleichfalls legendären Ridder-Zwillinge. Zu ihren Lebzeiten verging praktisch kein Tag, an dem sie in ihrer Freizeit nicht ruderten oder sich am Bootshaus mit Ausbildungshilfen oder Reparaturen für die Gesellschaft einsetzten. Auch im Deutschen Ruderverband (DRV) sind Hermi und Irmgard bis heute bekannte Größen. Vor allem als Wanderruderinnen, aber auch als Helferinnen in Regatta-Stäben. Ruderabteilungsleiter Axel Eimers freute sich am Ende über das auch von der Sonne wieder verwöhnte Fest, das am Morgen schon einen sportlichen Teil beinhaltet hatte. Rund 30 Aktive waren in Vierern auf Rhein und Auesee unterwegs gewesen. Zudem waren noch einige Kleinboote auf dem Wasser. Zum Beispiel bei den Jungfernfahrten.