Rollkunstlauf : Run auf Startplätze – GS Wesel muss Läufern sogar absagen

Wesel Beim WWW-Pokal der Gymnastikschule wollten 268 Aktive in der Rundsporthalle starten. Auf Bitten des Ausrichters reduzierten sieben der neun teilnehmenden Vereine dann die Zahl ihrer Läufer. Talente der GSW feiern sieben Siege.

Die Rollkunstlauf-Abteilung der Gymnastik-Schule Wesel (GSW) erlebte geradezu einen Run auf die Startplätze. Zum WWW-Pokal hatten sich 268 Teilnehmer angemeldet, fast eine Rekordzahl. Nur 2013 waren es noch neun mehr, da fand die Veranstaltung allerdings an zwei statt wie diesmal an einem Tag statt. Auf Bitten der GSW reduzierten sieben der neun teilnehmenden Vereine die Zahl der Starter um rund 25 Prozent, weshalb die Wettbewerbe in der Rundsporthalle mit am Ende 166 Aktiven zu meistern waren.