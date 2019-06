Fußball : 1:8 – SV Büderich steigt aus der Kreisliga A ab

Die Mannschaft hatte sich mit Siegen in den letzten drei Partien der Saison in die Relegation gerettet. Dort ist sie im ersten Spiel gegen den B-Ligisten chancenlos, weil die Personalnot zu groß ist.

Der SV Büderich steigt aus der Fußball-Kreisliga A Moers ab. Die Mannschaft von Trainer Stefan Tebbe verlor am Mittwochabend auf eigenem Platz ihr erstes Spiel in der Relegation gegen den B-Ligisten TuS Xanten mit 1:8 (0:3). Da in der Gruppe mit drei Teams nur ein Platz im Kreisliga-Oberhaus ausgespielt wird, gibt’s für den SV Büderich vor der abschließenden Begegnung am Samstag beim TuS Asterlagen, der zum Auftakt ein 1:1 gegen Xanten erreicht hatte, keine Hoffnung auf die Rettung mehr. Er muss ausgerechnet in dem Jahr, in dem der Verein sein 100-jähriges Bestehen feiert, wieder runter in die Kreisliga B.