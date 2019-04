Reiten : Olympia-Teilnehmer Frank Ostholt lobt den RV Gahlen

Schermbeck Das Vielseitigkeits-Turnier des RV Lippe-Bruch ist wieder ein Erfolg. Knapp 200 Teilnehmer sind bei der Veranstaltung in fünf Prüfungen am Start.

Der neutrale Beobachter hält dann doch den Atem an, wenn Reiter und Pferd auf den künstlich aufgeschütteten Hügel zupreschen, das Hindernis mit einem präzisen Sprung bewältigen und danach in das kühle Nass eines flachen Teiches eintauchen. „Auch als Reiter ist man nervös. Man hat schon einen gewissen Respekt“, sagt Arne Bergendahl vom ZRFV von Lützow Hamminkeln. Es ist vielleicht gerade auch deshalb etwas Besonderes, Pferd und Reiter beim Wettbewerb im Gelände zu sehen.

Mit rund 40 Helfern stemmte der Verein das zweitägige Turnier mit knapp 200 Teilnehmern und fünf Prüfungen. Am Ende war es eine rundum gelungene Veranstaltung ohne große Verletzungen und Stürze. „Gerade beim Vielseitigkeitsreiten bleiben Stürze oft nicht aus. Deshalb ist man als Veranstalter dann doch immer ein bisschen nervös und auch ziemlich erleichtert, wenn alles glatt gegangen ist“, so Rittmann.

Bis ein Pferd die ganz schweren Prüfungen in der Vielseitigkeit bewältigen kann, dauert es einige Jahre. Viel Training, Gewöhnung und Arbeit liegen dann hinter Pferd und Reiter. Auf diesem Weg bleibt die Vielseitigkeit in Gahlen eine beliebte Anlaufstelle.

Zwei große Veranstaltungen stehen beim RV Lippe-Bruch in diesem Jahr noch an. Das Sommer-Turnier steigt am 20./21. Juli; das Ponyfestival findet am 26./27. Oktober statt