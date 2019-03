Fußball: Partie des SV Schermbeck in Rhynern bereits abgesagt

Schermbeck Wegen Unbespielbarkeit des Platzes hat der Oberligist nun eine ungewolltes, spielfreies Wochenende. Das passt Trainer Thomas Falkowski gar nicht in den Kram.

Fußball-Oberligist SV Schermbeck hat an diesem Wochenende ungewollt spielfrei. Die Partie beim SV Westfalia Rhynern wurde bereits am gestrigen Freitag wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. „Das kommt mir überhaupt nicht gelegen. Schließlich sind wir gut drauf“, sagt Trainer Thomas Falkowski.

Zudem fürchtet der Schermbecker Coach die Belastungen, denn der SVS muss bereits zweimal nachsitzen. Am 27. März tritt er gegen den 1. FC Gievenbeck an, am 10. April muss der Neuling bei den SF Siegen ran. Gestern Abend intensivierte Falkowski die Trainingseinheit. Dies wäre bei einem Spiel am Sonntag sicher nicht der Fall gewesen. „Über das Wochenende habe ich den Spielern frei gegeben“, sagt der Trainer. Ab Montag beginnt die Vorbereitung auf die Partie am 24. März gegen den ASC 09 Dortmund.