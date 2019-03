Fußball : Klassenerhalt rückt für SVS nach 3:1 immer näher

Gökhan Turan (rechts) traf zum 2:1 für den SVS. Foto: FFS FUNKE Foto Services/Gerd Hermann

Schermbeck Gegen den ASC 09 Dortmund schaffte der Oberligist den vierten Erfolg in Serie. Er blieb zum siebten Mal in Folge ungeschlagen und hat jetzt elf Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.

Fußball-Oberligist SV Schermbeck bleibt im Jahr 2019 ungeschlagen. Gegen den ASC 09 Dortmund gewann die Elf von Trainer Thomas Falkowski verdient mit 3:1 (1:0), feierte damit bereits den vierten Sieg in Folge, blieb im siebten Spiel in Serie ungeschlagen und ist dem Ziel Klassenverbleib wieder einen großen Schritt näher gekommen. Gegen den Tabellendritten zeigte der Aufsteiger eine hochkonzentrierte und engagierte Leistung und belohnte sich am Ende mit drei weiteren Punkten.

„Einen starken Gegner wie den ASC in dieser Weise zu bezwingen, nötigt mir Respekt ab. Wir haben erneut wenig zugelassen und deutlich mehr für das Spiel getan”, so Falkowski. Der Schermbecker Coach sah von Beginn an eine spielfreudige SVS-Mannschaft, die den Gegner kontrollierte und zudem offensiv die Akzente setzte. Ein Flachschuss von Gökhan Turan verfehlte noch knapp das gegnerische Tor (7.). Doch nach 20 Minuten gelang dem Gastgeber die verdiente Führung. Turan hatte sich auf der rechten Seite durchgesetzt und Dominik Milaszewski mit einem Steilpass geschickt. Der Pole passte in die Mitte, wo Kilian Niewerth, der im offensiven Mittelfeld den verletzten Kevin Rudolph vertrat, zur Führung traf.

Vom ASC war in der Offensive nichts zu sehen. Den Gästen fiel wenig ein, was die SVS-Defensive in Bedrängnis hätte bringen können. Schermbeck verwaltete clever, setzte offensiv Nadelstiche, allerdings ohne zu weiteren Großchancen zu kommen. „Das war ein starker Auftritt meiner Elf. Wir haben geduldig gespielt und auf unsere Gelegenheiten gewartet”, sagte Falkowski.

Die zweite Halbzeit begann aber mit einem Paukenschlag. Zunächst scheiterte ASC-Akteur Maximilian Podehl mit einem Fernschuss am glänzend reagierenden Cedric Drobe (47.). Doch beim folgenden Eckball unterlief der SVS-Keeper den Ball, so dass Jan-Patrick Friedrich keine Mühe hatte, aus kurzer Distanz per Kopf erfolgreich zu sein (48.). Es war das erste Gegentor für den SVS nach 408 Minuten.

Der Gastgeber blieb davon unbeeindruckt. Er spielte weiter mutig nach vorn und wurden erneut belohnt. Turan fasste sich ein Herz, zog aus 25 Metern ab, und sein fulminanter Schuss schlug unhaltbar zur erneuten Führung ein (58.). Mit einem direkt verwandelten Freistoß von Patrick Rudolph machte der SVS den Sack zu (84.), hatte aber wenige Minuten zuvor Glück gehabt, als erneut Friedrich die Großchance zum Ausgleich vergab. „Es hat mich beeindruckt, wie meine Mannschaft nach dem Gegentor weiter auf Sieg gespielt hat. Wir können gegen Gievenbeck und bei Westfalia Herne den Klassenerhalt fast perfekt machen”, so Falkowski.

SV Schermbeck: Drobe; Mule-Ewald, Poch, Habitz, Zugcic, Klimczok, P. Rudolph (88. Goeke), Hodzic, Niewerth, (65. Niehoff), Turan (76. Grodzik), Milaszewski.

(beck)