Fußball : Zurück zur Lockerheit ist das Ziel des SV Schermbeck

Steht dem SVS am heutigen Sonntag nicht zur Verfügung: Sandro Poch. Foto: Lars Fröhlich

Schermbeck Nach drei Niederlagen in Serie will der Oberligist beim SC Paderborn II wieder punkten. Am Ende der Saison will Trainer Thomas Falkowski mindestens 41 Zähler auf dem Konto haben.

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge geht es beim Fußball-Oberligisten SV Schermbeck vornehmlich darum, etwas Lockerheit in das Team zu bekommen. „Die müssen wir unbedingt zurückgewinnen, um endlich wieder zu punkten“, sagt Tr5ainer Thomas Falkowski vor der Partie am heutigen Sonntag um 15 Uhr beim SC Paderborn II.

Bei der jüngsten 1:2-Niederlage bei den SF Siegen fehlten dem SVS das Glück und eine bessere Chancenverwertung. Falkowski will dennoch die positiven Dinge mitnehmen. „Wir müssen an die gute Leistung in Siegen anknüpfen und in gewissen Situationen einfachere Lösungen finden, um Fehler zu vermeiden”, so der Coach. Die Paderborner verfügen über eine junge Mannschaft mit hohem taktischen Verständnis, das spielerische Akzente zu setzen weiß.

„Das wird eine harte Aufgabe, weil die gerade richtig gut drauf sind. Uns muss es gelingen, Paderborn nicht ins Spiel kommen zu lassen”, sagt Falkowski. Personell plagen ihn Probleme, weil neben den Langzeitausfällen Benedikt Helling (Entzündung im Sprunggelenk) und Marc Schröter (Aufbautraining) auch Sandro Poch (Innenbanddehnung) und Patrick Rudolph (Gelbsperre) nicht dabei sind. Verrückt machen lässt sich Falkowski aber nicht: „Wir wollten am Ende der Saison mindestens 41 Punkte erreichen. Dazu fehlen uns sechs Zähler aus den noch ausstehenden neun Partien.”

(beck)