Handball : Großer Zuspruch beim Jugendcamp der HSG Wesel

Der Handball stand beim Camp der HSG Wesel natürlich im Mittelpunkt. Aber die Kinder bekamen auch weitere sportliche Anreize geboten. Foto: Michael Hinz

Wesel Mehr als 80 Nachwuchs-Handballer waren im Schulzentrum Nord vier Tage lang mit Begeisterung bei der Sache. In der kommenden Saison geht die HSG mit 13 Jugendteams in die Saison.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In den Sporthallen des Schulzentrums Nord herrschte in der ersten Woche der Osterferien Hochbetrieb. Die HSG Wesel hatte zum viertägigen Jugend-Camp geladen. Mehr als 80 Nachwuchs-Handballer der Jahrgänge 2003 bis 2013 waren mit von der Partie.

Den Zeitpunkt hatten die Verantwortlichen in diesem Jahr ganz bewusst gewählt. Weil die Spielzeit in den Jugendklassen fast beendet ist, bot sich der Termin als perfekter Übergang zur neuen Saison und zu den neuen Mannschaften an. Bei jeweils zwei Trainingseinheiten am Tag – die Kleinsten (Minis und F-Jugend) nahmen an zwei Vormittagen teil – stand nicht nur der reine Handballsport im Fokus. Immer wieder durfte der Nachwuchs auch über den sportlichen Tellerrand hinaus blicken.

So brachte Rolf Messerschmidt, stellvertretender Vorsitzender des Weseler TV und Trainer der Leichtathletik–Abteilung, die Laufschule mit in die Halle. Nach einer kurzen Einführung gingen die jungen Handballer beim Sprint über 20 Meter auf die Jagd nach persönlichen Bestzeiten. Messerschmidt zeigte Übungen, um die Reaktionszeit und Handlungsgeschwindigkeit zu verbessern. Als zweiter Gast war Marco Montanez geladen. Montanez, Vater von drei Kindern, die bei der HSG aktiv sind, gilt als der Barfußexperte in Deutschland. Als Fitness-Coach und Referent brachte er das Thema Füße ins Bewusstsein. Als Experte für Biokinematik und Faszientraining machte er die Kinder mit Muskeln bekannt, von denen sie bisher noch nichts gehört hatten.

Ein weiterer Höhepunkt war ein der TV-Sendung „Ninja Warriors“ nachempfundener Parcours. Himmelsleiter, Affenschaukel, Taue und Balance-Hindernisse stellten höchste Anforderungen an die Teilnehmer. Die Bemühungen der HSG Wesel tragen Früchte. Sie vermeldete zuletzt einen Zuwachs im Nachwuchsbereich und will in der kommenden Spielzeit 13 Jugendteams melden.

(RP)