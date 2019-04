Reiten : Martin Sterzenbach ist Meister der Berufsreiter

Ein Paar, das vor allen Dingen im Frühjahr zu großer Form aufläuft: Martin Sterzenbach vom RV Lippe-Bruch Gahlen und Balougraf ESC. Foto: Frank Oppitz

Schermbeck Der Springreiter des RV Lippe-Bruch Gahlen feiert mit Balougraf ESC seinen bislang größten Erfolg. Er siegt bei den Titelkämpfen in Bad Oeynhausen im Stechen vor Sandra Auffarth, Olympiasiegerin und Weltmeisterin in der Vielseitigkeit.

Martin Sterzenbach ist bisher noch nicht über eine grobe Planung hinausgekommen. Nur eines weiß der für den RV Lippe-Bruch Gahlen startende Berufsreiter sicher. An seinem 56. Geburtstag am 7. Mai soll gleichzeitig auch der bisher größte sportliche Erfolg seiner Laufbahn gefeiert werden. In Bad Oeynhausen krönte er sich am Wochenende nach zwei Silbermedaillen 2015 und 2016 zu Deutschlands bestem Berufsreiter in der Disziplin Springen. Im Finale der besten Drei unter ursprünglich 37 Startern setzte sich Martin Sterzenbach in einem notwendig gewordenen Stechen gegen Sandra Auffarth, Olympiasiegerin und Weltmeister in der Vielseitigkeit, durch.

Bereits zum fünften Mal beteiligte sich Martin Sterzenbach an diesen Meisterschaften – jedes Mal war er mit dem jetzt 13 Jahre alten Hengst Balougraf ESC dabei. Der in der Zucht eingesetzte Vierbeiner landete einen ebenso großen Erfolg wie sein Reiter, der ihn nun schon seit neun Jahren im Beritt hat. Ba­lougraf ESC wurde als bestes Pferd mit nur einem Abwurf in der Finalprüfung ausgezeichnet. Dieses Kunststück war ihm bereits 2015 und 2016 gelungen.

Dass Sterzenbach damals trotzdem nicht als Champion die Titelkämpfe beendete, liegt an dem besonderen Reglement. Wie letztmals 2014 bei den Weltmeisterschaften der Springreiter erfolgt bei den Berufsreitern ein Pferdewechsel unter den drei Finalisten. Mit Martin Sterzenbach und Sandra Auffahrt ging Balougraf ESC fehlerfrei, beim drittplatzierten Michael Kölz unterlief ihm ein Abwurf. Das Stechen beendete Balougraf ESC ebenfalls ohne Makel, Sandra Auffahrts Wallach Landlord patzte hingegen bei einem Hindernis.

Diese besondere Form der Entscheidung kennt martin Sterzenbach schon aus seinen zwei vorherigen Final-Einzügen. „Das Problem ist einfach, dass man nur drei Minuten Zeit hat, um sich an das jeweilige Pferd zu gewöhnen“, sagt der Gahlener. Die Stute Cicero’s Isaura von Michael Kölz brachte Martin Sterzenbach fehlerfrei durch den Parcours, mit Landlord gab es hingegen einen Abwurf.

Dass er mit Balougraf ESC einen derart großen Erfolg bei den Berufsreitern feiern konnte, beim Gahlener Januar-Turnier im Großen Preis jedoch bisher nicht groß in Erscheinung getreten ist, dies wundert Sterzenbach kaum. „Im Frühjahr ist Balougraf immer in Top-Form, während die Monate Dezember und Januar nicht so zu seiner besten Zeit gehören“, sagt Sterzenbach.