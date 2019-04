Triathlon : Kein Start nach Maß für Mareen Hufe

Mareen Hufe passierte auf der Radstrecke ein Malheur mit dem Trinksystem, das sich von Lenker löste. Das verhinderte eine bessere Platzierung. Foto: NRZ

Wesel Die Profi-Triathletin muss sich beim Ironman in Südafrika mit dem zehnten Platz begnügen. „Der Einstand hätte besser laufen können“, sagt sie. Der Wettbewerb in Port Elizabeth wird vom Tod von zwei Teilnehmern überschattet.

Mareen Hufe hatte sich von ihrem Start in die Saison mehr versprochen. Das räumt die Weseler Profi-Triathletin unumwunden ein. „Der Einstand hätte besser laufen können. Ich bin nicht zufrieden und wollte mehr zeigen“, sagt die 40-Jährige, die für die Triminators Voerde startet. Beim Ironman South Africa in Port Elizabeth belegte sie den zehnten Platz in einem Wettkampf, der einen tragischen Verlauf nahm.

Zwei Teilnehmer benötigten beim Schwimmen im Indischen Ozean medizinische Hilfe, starben beide später im Krankenhaus. „Während des Rennens haben wir davon nichts mitbekommen“, sagt die Weselerin. Das Schwimmen war von der ursprünglichen Distanz von 3,8 auf 1,6 Kilometer verkürzt worden. Extrem hohe Wellen und eine Windgeschwindigkeit von 60 Kilometern hatten zu dieser Entscheidung geführt. Der Tod zweier Athleten beschäftigt auch Mareen Hufe. „Ich denke viel darüber nach. Auch, ob man das Schwimmen nicht besser hätte ganz absagen sollen“, sagt die Weselerin.

Info Rad-Trainingslager auf Mallorca Programm Der Aufenthalt in Südafrika endet für Mareen Hufe bereits am morgigen Mittwoch. Gestern startete sie noch zu einer fünfstündigen Safari. Über Ostern steht ein dreiwöchiges Rad-Trainingslager auf Mallorca an. Danach folgen Wettbewerbe über die Olympische Distanz in Buschhütten (5. Mai) und die Mitteldistanz in Lissabon (18. Mai).

Der Auftakt in ihr achtes Profi-Jahr gestaltete sich zunächst recht vielversprechend. Im Schwimmen erreichte Mareen Hufe mit 32:57 Minuten die fünftbeste Zeit der Profi-Damen. „An der Disziplin habe ich viel gearbeitet“, sagt Hufe. Auch die 180 Kilometer mit dem Rad schienen eine Top-Platzierung zu untermauern. Bei Kilometer 145 belegte Hufe Rang vier. Doch eine steilere Abfahrt auf den unebenen Straßen brachte den Knackpunkt. „Mein am Lenker befestigtes komplettes Trinksystem ist weggeflogen“, so Hufe. Sie hielt an, sammelte alles wieder ein und befestigte die wichtigen Utensilien am Lenker. Doch es war keine Flüssigkeit mehr vorhanden.

„Eigentlich war ich zuversichtlich, dass ich den Weg zurück ins Rennen wieder finden würde. Aber das ist mir nicht gelungen“, sagt die Profi-Triathletin. Erst nach 5:17,12 Stunden wechselte sie auf die abschließende Marathonstrecke, für die sie 3:32,00 Stunden benötigte. Nach 9:27,55 Stunden erreichte Mareen Hufe das Ziel.

Erst wenige Tage vor dem Wettkampf hatte sich die Weselerin, die für die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii im Herbst bereits qualifiziert ist, für den Start in Port Elizabeth entschieden. Wohl wissend, dass „ich nicht in Topform bin“. Aber in Südafrika hatte sie bisher noch nie an einem Wettbewerb teilgenommen, dies reizte ungemein. Auch wenn der Trainingsaufbau bei Mareen Hufe nach einer etwas längeren Winterpause zu einem Höhepunkt der Fitness erst im Sommer und Herbst führen soll. „Anfang April ist für mich ein schwieriger Zeitpunkt, um in Form zu sein.“ Unter Erfolgsdruck mit Blick auf Hawaii steht sie in diesem Jahr nicht.