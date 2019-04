Fußball : PSV Wesel trifft auf das abgeschlagene Schlusslicht

Der PSV Wesel – hier Stephan Sanders (links) – musste in seinen bisherigen 13 Heimspielen nur fünf Punkte abgeben. Foto: Arnulf Stoffel

Wesel Der heimstarke Landesligist ist am Donnerstag Gastgeber für die Sportfreunde Königshardt, die bisher nur 15 Punkte verbuchen konnten.

Im Heimspiel am heutigen Donnerstag, 20 Uhr, ist der Fußball-Landesligist PSV Wesel klarer Favorit. Zu Gast ist das abgeschlagene Schlusslicht Sportfreunde Königshardt. Aufgrund des späten Anpfiffs uns der fehlenden Flutlichtanlage auf dem Hauptplatz wird die Partie auf einem Nebenplatz stattfinden.

Auch die Tatsache, dass die Weseler in bisher 13 Heimpartien lediglich fünf Zähler liegen gelassen haben, spricht für sich. Die Sportfreunde dagegen reisen mit der Bilanz von nur drei Punkten in 13 Auswärtspartien an.