Fußball : PSV Wesel tritt ohne neun Akteure beim Tabellenzweiten an

Wesel Die weiteste Anreise der Saison führt den Landesligisten am morgigen Sonntag zu den SF Niederwenigern. Die stellen das beste Rückrunden-Team. PSV-Trainer Björn Assfelder lobt die Entwicklung des Gegners.

Den kommenden Gegner betrachtet Björn Assfelder schon ein wenig als Vorbild. „Die Mannschaft ist in weiten Teilen über Jahre zusammengeblieben, gewachsen und hat sich entsprechend entwickelt“, sagt der Trainer des Fußball-Landesligisten PSV Wesel. Die Lobeshymnen des Coaches gehen in Richtung der SF Niederwenigern, die nicht nur Tabellenzweiter sind, sondern auch das beste Rückrundenteam der Landesliga stellen. Am Sonntag um 15 Uhr ist der PSV, der acht Zähler hinter Rang zwei und dem punktgleichen Tabellendritten SV Sonsbeck liegt, in dem Stadtteil von Hattingen zu Gast.